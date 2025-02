Rostlinné náhražky masa jsou pro mě nesmyslné, říká Slanina z Kluků v akci

Co nejraději vaříte doma?

To záleží na situaci. Když vařím jen pro nás dva s manželkou, často si připravíme něco speciálního, třeba dobrý steak. Ale když vařím pro naši bandu dětí, rád dělám klasické „hotovky“ – třeba omáčky, jako je rajská nebo svíčková. Jsou to jídla, která nejsou moc náročná a která děti milují.

Počkejte. Svíčková mi zrovna moc jednoduchá nepřipadá.

Lidé si často myslí, že svíčková je složitá, skoro jako nějaký jaderný program, ale ve skutečnosti to je za chvíli hotové. Uděláte základ, dáte ho do trouby, pak vyndáte a dokončíte. Nic komplikovaného, a přitom skvělé jídlo.