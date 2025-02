Část 1/6

1. Vylepší marinádu

Chystáte vepřové? Než se do jeho přípravy pustíte, dejte ho na pár hodin do kyselé marinády z láku od okurek. Maso nakrájejte na silnější plátky a nařízněte na povrchu jako šachovnici. Vložte do uzavíratelného sáčku a přidejte 100 ml láku, sladkou papriku a 50 g hořčice.

Zavřete, promíchejte a nechte odpočívat do druhého dne. Naložené vepřové můžete grilovat, péct či smažit. Bude chutnat skvěle.