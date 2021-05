Teď je čas na to vlítnout. Mytí oken snadno a rychle v pěti krocích

Mytí oken nepatří zrovna mezi oblíbené činnosti, ale párkrát do roka se do něj chtě nechtě musíme pustit. Je celkem pochopitelné, že když už se do toho dáme, chceme mít ve výsledku zářivě čistá a lesklá okna beze šmouh. Podle předpovědi počasí je právě teď ideální čas. Letní parna opravdu nehrozí a na druhou stranu na oknech neumrznete.