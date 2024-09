K mizejícím sousedům patří ospalý hlodavec i noční posel špatných zpráv

Sysel je zimní spáč. A v sezoně ho lze vidět třeba v Mladé Boleslavi na letišti.

Všude se to jen hemžilo hmyzem a o motýly, brouky, čmeláky, vosičky a včely nebyla nouze. To už je minulost. Dnes je všude vidět, že chybí práce drobných zemědělců, kterou většinou nahradilo velkoplošné hospodaření s rozsáhlým odvodňováním, používáním chemikálií a výkonnou technikou. To je jeden extrém. Druhý je, že mnohá místa naopak zarůstají, šíří se invazní rostliny a živočichové.

Aby některé vzácné rostliny a živočichové definitivně nevymizeli, připravuje pro ně stát záchranné programy. Díky nim se můžeme stále těšit z křehké krásy hvozdíku písečného českého či koniklece otevřeného, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových. Nyní běží 13 programů a díky financím z evropského projektu Prospective Life se připravují další. Seznamte se s rostlinami a živočichy, jejichž přežití opravdu visí na vlásku.