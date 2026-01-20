Zvolte sprchu místo koupele
Většina domácností využívá nejvíce teplé vody při koupání a mytí nádobí. Obyčejná sprcha přitom obvykle spotřebuje až o polovinu méně vody než napuštění vany. Pomůže taky zkrácení doby strávené ve sprchovém koutě nebo pořízení úsporné hlavice, která snižuje průtok vody.
V Jihoafrické republice mají dvouminutové sprchovací songy. Taky šetří vodou
Zatímco plná vana spotřebuje průměrně 150 litrů vody, pětiminutová sprcha vyžaduje zhruba třetinu tohoto množství. Pokud navíc instalujete úsporné provzdušňovací hlavice a perlátory, snížíte průtok vody o dalších 30 až 50 %, aniž byste pocítili pokles komfortu při mytí.