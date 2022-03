Šest kroků, které byste neměli opomenout, když se na jaře vrátíte na chalupu

Venkovní obhlídka, údržba zámků, pomalé větrání nebo vyčištění peřin, to vše by vás mělo čekat ještě předtím, než na chatě začnete relaxovat.

1. Obhlédněte chalupu kolem dokola

Než na jaře poprvé vkročíte do chaty, obejděte ji a pořádně ji prohlédněte ze všech stran. Zaměřte se na tmavá místa na omítce, která mohou značit poškození vodou.

Podívejte se, jak snadno opravit po zimě poškozené omítky:

I přesto, že se na podzim obvykle vypouští voda z vodovodních trubek, mohl její zbytek zůstat v kohoutku nebo sifonu a vlivem teplotních změn zatéct do zdí chaty a poškodit je. Pokud nějaké takové neobvyklé fleky na omítce najdete, zavolejte raději odborníka, který dokáže určit místo úniku vody.

2. Zkontrolujte okapy

Venku ještě chvíli zůstaneme. Velkou pozornost věnujte také střeše a okapům. Zkontrolovat byste měli hlavně to, jestli jsou cesty, kterými prochází dešťová voda, průchozí.

Žlaby okapů zvládnete bez problémů vyčistit dlouhou tyčí nebo speciálním nástavcem k jejich čištění. Okapy, zvláště u starých chat, mohou přes zimu zreznout. Pokud uvidíte, že je některá z části rezivá, vyměňte ji.

3. Proveďte údržbu zámků

Vlivem zimy dostávají zabrat i zámky, a to nejen klasické s dveřními vložkami, ale také visací na venkovních objektech, například dílnách a branách. Přes zimu nejsou zámky vůbec používané a bez jarní údržby by mohly začít reznout a zasekávat se.

Zkontrolujte tedy všechny zámky, vnější i vnitřní, a promažte je mazivem přímo určeným k péči o ně.

4. Na větrání opatrně a trpělivě

První instinkt po otevření dveří jistě radí celou chatu důkladně vyvětrat. Otevření všech oken a dveří je ale chyba. Mohl by tak nastat větrací šok, který by mohl vést ke srážení vlhkosti, následnému rozežírání interiérového nátěru a v horším případě také vytvoření plísní.

Na větrání tedy jděte velmi opatrně a trpělivě. Plíseň se může vytvořit například i za skříněmi, všechna podobná místa zkontrolujte, a pokud nějakou plíseň najdete, okamžitě ji ošetřete přípravkem proti plísním.

Abyste tomu pro příště zabránili, je dobré odsunout nábytek na pár centimetrů od zdi, aby zde mohl vzniknout prostor pro cirkulaci vzduchu.

5. Zbavte se nezvaných návštěvníků

Chata se za dobu vaší nepřítomnosti mohla stát útočištěm pro nezvané hosty. Pokud jste zvyklí nastavovat pasti na hlodavce, běžte je co nejdříve prohlédnout. Jestli se do nich nějaká myš či rejsek chytili, brzy to v chatě pocítíte.

Dalšími nezvanými návštěvníky, se kterými společný prostor opravdu sdílet nechcete, jsou různé mikroorganismy a roztoči. Ti mají tendenci usazovat se hlavně v peřinách a matracích.

Pro účely chaty je dobré pořídit si takovou matraci a lůžkoviny, které obsahují speciální materiály, jež brání tvorbě mikroorganismů a roztočů. „Při vybírání lůžkovin na chatu je dobré zaměřit se na takové materiály, které brání tvorbě roztočů a jsou hypoalergenní. Pouhé větrání lůžkovin totiž nemusí být úplně účinné a roztoči v nich mohou stále zůstávat,“ říká Ondřej Bacík, specializovaný prodejce společnosti ProSpánek.

6. Vyčistěte lednici

Před tím, než opět zapojíte lednici a naplníte ji zásobami, nezapomínejte na její důkladnou dezinfekci. Dokonale postačí voda s octem, případně voda s přídavkem jedlé sody.

Pokud ji před zapojením nevyčistíte, riskujete vznik plísní, bakterií a také nepříjemný zápach.

