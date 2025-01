Odmrazení lednice snadno a rychle. Domácí práce vás nemusí převálcovat

Část 1/5

1. Příprava

Většinu ledniček nemusíte vytahovat ze zásuvky, vypnete ji kolečkem regulujícím teplotu.

Než začnete s odmrazováním, je důležité se na tento proces připravit. V první řadě se vyplatí tento krok trochu naplánovat. Jestli máte mrazák napěchovaný potravinami, zkuste chvíli žít ze zásob, abyste ho trochu vyprázdnili, a nemuseli se tak starat o tolik potravin. Tedy tak, aby se pohodlně vešly do chladicí části lednice.

Vypněte lednici: Odpojte ji od elektrické sítě, abyste zajistili bezpečnost a zabránili poškození zařízení. U většiny lednic ji vypnete kolečkem regulujícím teplotu uvnitř.

Vyprázdněte lednici: Vyndejte všechny potraviny a nápoje. Pokud máte potraviny, které by se mohly rychle zkazit, uložte je do chladničky nebo do chladicí tašky s ledem.

Připravte si nástroje: Budete potřebovat měkkou špachtli nebo plastovou stěrku, ručník, misku na vodu a případně fén na vlasy.

Odborníci na bílé spotřebiče se shodují na tom, že by se lednice měla odmrazovat 2× do roka, ale v případě, že námraza přesáhne tloušťku 0,5 cm, je nutné ji odmrazit i dříve. Pokud síla ledu přesáhne 1 cm, může se spotřeba vaší lednice zvýšit až o 75 %.

Nečekejte tedy až na okamžik, kdy bude síla ledu tak velká, že sotva vysunete či zasunete šuplíky s potravinami.