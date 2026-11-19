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V Rakousku se objevují velcí pavouci. O jaký druh jde u nás?
U nás se šíří slíďák tatarský, největší pavouk střední Evropy. Jeho tělo měří kolem tří a půl centimetru a rozpětí nohou může dosahovat sedmi centimetrů. Je to skutečně velké zvíře. V Rakousku se podle našich poznatků začínají šířit dva druhy, zatímco u nás sledujeme především tohoto jednoho. Slíďák je aktivní hlavně v noci, a proto jeho velikost nemusí znamenat, že na něj lidé běžně narazí.
Je už slíďák tatarský v Česku běžný?
Ne. Šíří se z oblasti Panonské nížiny a zatím se vyskytuje na jižní Moravě. Aktivní je především v noci. Když ho chcete najít, musíte ho cíleně hledat. Kdo ho chce pozorovat, musí se vypravit na jeho lokalitu a věnovat hledání čas. Pomáhá baterka: slíďáci mají v očích odrazivou vrstvu zvanou tapetum lucidum, takže jejich oči ve světle září.
Proč se dosud nedostal třeba do Polabí?
Polabí je pro něj klimaticky vhodné, ale mezi ním a Panonskou nížinou leží Českomoravská vrchovina. Pro řadu teplomilných druhů představuje překážku. Slíďáka tatarského jsme zatím v Polabí nezaznamenali. Zjednodušeně řečeno jde o teplé oblasti od Žatce po Pardubice. V řadě případů právě geografická bariéra rozhoduje o tom, zda se teplomilný druh do Čech přirozeně rozšíří.
Souvisí jeho návrat s globálním oteplováním?
Ano. Už ve třicátých letech minulého století se při oteplení rozšířil až k Olomouci. Potom přišly chladnější roky a u nás vyhynul. S další vlnou oteplování na začátku 21. století se vrátil a znovu obsazuje někdejší lokality. Jeho severní hranice výskytu se v minulosti měnila podle klimatických výkyvů. Dokonce se tehdy dostal na červený seznam mezi druhy považované u nás za vyhynulé. Nyní se šíří dál.
Může se obří slíďák dostat až do Prahy?
Je otázka, zda sám překoná Českomoravskou vrchovinu. Poměrně pravděpodobné ale je, že ho jednou nějakým způsobem převeze člověk. Pak se může objevit třeba i v Praze. Přirozené šíření má v krajině své limity. Člověk ale může živočicha neúmyslně přemístit při přepravě materiálu. U tak velkého a rychle se pohybujícího pavouka to ale není úplně jednoduché.
Je nebezpečný? Dokáže prokousnout lidskou kůži?
Dokáže. Je dostatečně velký a má jed, stejně jako téměř všichni pavouci. Ten je ale přizpůsoben jeho přirozené kořisti, zejména hmyzu. Člověk není jeho cílovou kořistí. Jeho jed slouží k ochromení hmyzu pohybujícího se po zemi. Není uzpůsoben tomu, aby poškozoval lidský organismus. Je ale dobré rozlišovat mezi tím, že pavouk kousnout může, a tím, jak pravděpodobné je, že k tomu skutečně dojde.
Jak by tedy jeho kousnutí člověk pocítil?
Kousnuté místo může bolet, ale větší strach mít nemusíme. Přirovnal bych to k bodnutí vosou nebo včelou. Pravděpodobnost, že vás slíďák tatarský kousne, je navíc velice nízká. Slíďák tatarský se pohybuje na povrchu půdy především v noci a kontakt s člověkem aktivně nevyhledává.
A co když na něj narazím při odpočinku na zahradě?
Musel byste ho nejspíš zalehnout nebo přimáčknout. Pavouk nemá důvod na člověka útočit. Jed je pro něj cenný a potřebuje ho k ochromení kořisti, takže jím nebude plýtvat na kolemjdoucí. Při přimáčknutí se ale může bránit kousnutím. Sám od sebe však nemá důvod po člověku lézt a útočit na něj. Když ho necháte být, velmi pravděpodobně k žádnému konfliktu nedojde.
Kousl vás někdy slíďák tatarský?
Slíďák tatarský mě ještě nikdy nekousl. Při práci s pavouky mě ale kousla řada jiných druhů z české fauny. Zvlášť nepříjemná byla zkušenost se stepníky. Práce arachnologa totiž někdy znamená velmi těsný kontakt se zvířaty, která by běžný člověk ani nepotkal. Stepníci mě kousli několikrát a vždy to byla nepříjemná zkušenost.
Kterého českého pavouka bychom se tedy měli obávat?
Kousnutí stepníkem bych rozhodně nedoporučoval. Je bolestivé a jeho neurotoxin může ovlivnit celý organismus, člověk se může cítit jako při horečce. Setkání, při kterém by vás stepník kousl, je ovšem mimořádně nepravděpodobné. Stepníci přitom nejsou žádní agresivní útočníci. Samičky většinou celý život tráví v norách. Aby vás kously, museli byste je najít, vytáhnout a dráždit. Mé varování tedy platí spíše kolegům arachnologům.
Může mít kousnutí stepníkem vážné následky?
U člověka s alergií nebo oslabeným srdcem si dovedu představit i fatální následky. To je ale hypotetická možnost. Dospělé samice, které mohou kousnout, žijí většinu života v norách a člověk by je musel cíleně vyhledávat a dráždit. Při kousnutí může člověk pociťovat celkovou nevolnost podobnou horečce. Zdůrazňuji ale, že běžný návštěvník přírody takový kontakt téměř jistě nezažije.
Žijí stepníci třeba i v Praze?
Ano, jeden z našich druhů stepníků se vyskytuje i v Praze. Najdete ho na stepních stanovištích například v Prokopském, Radotínském nebo Šáreckém údolí. Běžný návštěvník se ale nemusí obávat, že ho stepník kousne. Jde o suché, výslunné stráně, o které se někde pečuje například pastvou ovcí. Dospělí samci se po povrchu pohybují při hledání samic, jsou však menší a podle mé zkušenosti člověka nekoušou.
Zpět ke slíďákům... Proč je lidé nacházejí v domech a garážích?
V létě a na podzim hledají samci partnerky. Opouštějí své nory a putují krajinou, takže mohou náhodou zabloudit i do obydlí. Jinak se přes den většinou ukrývají v norách, které mohou být hluboké až půl metru. Samci musí kvůli páření opustit své úkryty a hledat samičky. Když jim v cestě stojí dům, mohou do něj zabloudit. Nález pak vzbudí pozornost, protože lidé nejsou na tak velké pavouky zvyklí.
Co dělat, když doma objevíme velkého pavouka?
Doporučil bych ho vymést nebo opatrně odnést. Některé druhy jsou ale na život v domácnostech přímo přizpůsobené. Když je vynesete ven, nemusí tam být spokojené a mohou se vrátit k vám nebo k sousedům.
Jsou pavouci v domácnosti také užiteční?
Mohou lovit hmyz, který v domácnosti nechcete mít, třeba komáry. Záleží ale na tom, jestli dáte přednost této jejich funkci, nebo vzhledu bytu. Například třesavky jsou v českých domácnostech velmi hojné a člověka nekoušou.
Proč se tolik lidí pavouků bojí?
Náš mozek je od narození citlivý na podněty, které mohly v evoluční minulosti znamenat nebezpečí. Patří mezi ně i pavouci. Skutečná fobie ale často vzniká až spojením této dispozice s konkrétní zkušeností nebo vlivem okolí. V českých podmínkách je tak intenzivní strach často nepřiměřený skutečnému riziku. Arachnofobie je proto zajímavý fenomén: nebezpečí, před nimiž nás kdysi mohla chránit, dnes vypadají úplně jinak.
Může strach z pavouků vznikat i výchovou?
Ano, roli hraje i kulturní prostředí. Dítě například vidí, jak na pavouka reagují lidé kolem něj. V určité skupině může být navíc společensky přijímané považovat pavouky za ošklivé a nebezpečné.
Jak se pavouk naučí stavět tak složitou síť?
Základní schopnost stavět síť má zakódovanou v genech. Nemusí ho to učit matka. Pozoruhodná je nejen samotná architektura, ale také to, že různé části sítě jsou tvořené různými druhy vláken. Když pozorujete třeba síť křižáka, uvidíte paprsky, rám i lepivou spirálu. Nejde přitom jen o geometrickou konstrukci, ale o soustavu materiálů s odlišnými vlastnostmi.
Čím jsou pavoučí vlákna tak výjimečná?
Lepivá spirála slouží k zachycení kořisti a její vlákna se dokážou výrazně protáhnout. Radiální vlákna jsou zase mimořádně pevná. Kombinace pevnosti a pružnosti umožňuje síti pohltit velké množství energie, když do ní narazí hmyz. Lepivá vlákna se při nárazu kořisti mohou natáhnout až na několikanásobek původní délky. Radiální vlákna naproti tomu tvoří pevnou nosnou část. Právě toto spojení je technicky pozoruhodné.
Dokážeme pavoučí vlákno napodobit?
Existuje velká snaha vyrábět syntetické obdoby tohoto materiálu, například v Japonsku. Pavoučí hedvábí je mimořádné tím, že spojuje pevnost a pružnost. Právě díky tomu dokáže před přetržením pohltit tolik energie.
Je pravda, že pavoučí samice požírají své partnery?
U některých druhů ano, ale rozhodně to neplatí pro všechny pavouky. Existují druhy, u nichž se samec pravidelně stává kořistí samice. V určitých případech je toto chování dokonce součástí úspěšného rozmnožování. U některých druhů může být obětování samce součástí rozmnožovací strategie. Není správné přenášet na takové chování lidské představy o manželství či vztazích.
Mohou pavoučí mláďata sežrat vlastní matku?
Ano, tomu se říká matrifágie. U některých druhů matka poslouží potomstvu jako potrava. Z evolučního hlediska jí to může pomoci lépe vybavit mláďata do života. Nejde o univerzální pravidlo pro všechny pavouky, ale o jednu z jejich pozoruhodných rozmnožovacích strategií. Matka tak investuje vlastní tělo do úspěchu potomstva.
Jak spolu pavouci komunikují?
Využívají více smyslů. Často se dorozumívají vibracemi, například vybrnkáváním vláken sítě. Důležitá je také chemická komunikace: feromony zanechané na vlákně mohou samci prozradit informace o samici a pomoci mu ji vystopovat. Samec může ze stopy na vlákně poznat, zda tudy prošla dospělá samice, a někdy dokonce i to, zda už byla spářená. Pak může po vlákně postupovat až k ní.
Jsou pavouci inteligentní? Mohou se něco naučit?
Některé druhy mají překvapivé schopnosti. Zejména skákavky se velmi dobře orientují zrakem a dokážou se učit. Také sklípkan si může spojit určitý podnět s tím, že dostane potravu. Není to ovšem drezura typu „sedni, lehni“. U skákavek hraje velkou roli zrak: samice mohou posuzovat zbarvení samce i jeho námluvní tanec. Schopnost reagovat na podněty je ale něco jiného než lidská inteligence nebo cirkusová drezura.
Jak velké zdravotní riziko představují nejjedovatější tropičtí pavouci? Proč se samci stepníků zbarvením podobají beruškám? Jak se pavouci přizpůsobují životu v lidských obydlích? Co může pavoukům způsobit změna klimatu a úbytek jejich přirozených stanovišť? Které druhy pavouků patří v Česku mezi kriticky ohrožené? Proč je vodouch stříbřitý tak pozoruhodným druhem? A jak skákavky rozpoznávají vhodného partnera a jak probíhají jejich námluvy? I o tom hovořil arachnolog Milan Řezáč v pořadu Rozstřel.