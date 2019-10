Devatero plodin od jáhel po čirok, které dodají jídelníčku sílu i šťávu

Jednozrnková supergranola

Pokud se snažíte vařit jednoduše a s ohledem na zdravý původ potravin, jsou obilniny a další základní plodiny ideální cesta. V kuchyni se dají využít na mnoho způsobů a z hlediska výživy s nimi opravdu neuděláte chybu. Řada z nich je navíc přirozeně bezlepková, což ocení nejen celiaci.

Můžete je začít používat například jako zavářku do polévky, přidat je vařené nebo naklíčené do rizota nebo do salátu. Většinu lze také umlít na mouku, případně se ve formě mouky dají už koupit. Nespěchejte, přidávejte nové plodiny do jídel po troškách, ať si rodina na jejich nové chutě pomalu zvyká. Časem je budete brát jako běžné a některé se mohou stát i velmi oblíbenými.

Schválně, která z devíti následujících plodin je už teď vaším favoritem, nebo vás lákají k ochutnání a zařazení do vašeho běžného jídelníčku?