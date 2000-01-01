náhledy
Někdo si v kuchyni vystačí s jediným nožem. Ale pokud si chcete ulehčit práci, poohlédněte se i trochu jinam. Například kuchyňská pinzeta zajistí absolutní kontrolu při obracení drobných surovin a finálním aranžování pokrmů.
Autor: Leifheit
Nůž na šunku a lososa: Velmi dlouhý, pružný nůž s zaoblenou špičkou a oválnými drážkami pro krájení papírově tenkých plátků
Autor: Fiskars
Čínský kuchařský nůž: Nástroj tvarem připomínající sekáček, avšak s tenkým a ostrým břitem určeným pro všestranné krájení a přenášení surovin
Autor: F.Dick
Univerzální nůž: Středně velký nůž překlenující mezeru mezi loupacím a kuchařským nožem, vhodný na uzeniny, sýry či menší zeleninu
Autor: Tefal
Sekáček na maso sice nepoužíváme denně, ale když je třeba přeseknout kosti, je k nezaplacení.
Autor: Marek Neuman
Nůž Gyuto: Japonská verze kuchařského nože se štíhlejším profilem a tvrdší ocelí pro extrémně přesné řezy
Autor: Dellinger
Nůž Deba: Těžký a masivní japonský nůž se silným hřbetem určený k porcování celých ryb a odsekávání jejich hlav
Autor: Noze.zvostra.cz
Nůž Yanagiba: Dlouhý nůž s jednostranným výbrusem pro přípravu tradičního sushi a sashimi, vytvářející dokonale hladký řez
Autor: Dacobi
Nůž Nakiri: Čepel Nakiri nože je speciálně uzpůsobena pro dokonalé krájení, sekání zeleniny a bylin. Snadno a rychle s ním nakrájíte zeleninu na kostičky nebo na tenké proužky.
Autor: Nozezvostra.cz
Kolébka na bylinky (Mezzaluna): Půlměsícový nůž s jednou nebo dvěma rukojetěmi určený k rychlému sekání bylinek a ořechů kolébavým pohybem
Autor: F.Dick
Nůž Petty: Malý japonský přípravný nůž určený na loupání, kroužení a drobné precizní práce se zeleninou či ovocem
Autor: Dellinger
Nůž na rajčata je charakteristický svým vlnkovaným nebo zubatým ostřím a lehčí užší čepelí (obvykle kolem 11–13 cm), která hladce pronikne pevnou slupkou bez rozmačkání měkké dužiny.
Autor: Shutterstock
Nůž Kiritsuke: Tradiční japonský víceúčelový nůž s charakteristickou zkosenou špičkou, určený pro zkušené kuchaře na krájení zeleniny i ryb
Autor: Knivebrothers.cz
Steakový nůž: Stolní nůž s ostrým (často jemně zubatým) břitem pro snadné krájení upečených steaků přímo na talíři
Autor: Wüsthof.cz
Kráječ na tvrdé sýry: Krátký, klínovitý nůž se silnou čepelí navržený pro porcování tvrdých sýrů typu parmazán
Autor: Fiskars
Nůž na měkké sýry: Nůž s otvory v čepeli zabraňujícími lepivosti a s vidlicovitým zakončením pro snadné servírování
Autor: Gastro-technica.cz
Nůž na ústřice: Krátký, mimořádně pevný nůž s chráničem ruky určený k bezpečnému páčení a otevírání ústřicových škeblí
Autor: Noze-zvostra.cz
Nůž typu ptačí zobák (Tournovací nůž): Nůž s krátkou, výrazně zahnutou čepelí určený pro tvarování zeleniny do ozdobných tvarů a loupání kulatých surovin
Autor: Victorinox
Škrabka na brambory a zeleninu: Nástroj s pohyblivou či pevnou čepelí pro efektivní a tenké odstraňování slupek ze zeleniny a ovoce
Autor: Tescoma
Nůž na máslo: Příborový nůž se zaoblenou špičkou bez ostrého hrany pro pohodlné nabíraní a roztírání másla i pomazánek
Autor: Tomgast.cz
Vykosťovací nůž má štíhlou čepel a ostrou špičku.
Autor: KitchenAid
Kuchyňská vidlice: Dvouhrotá pevná vidlice pro bezpečné přidržování pečeně při plátkování a manipulaci s velkými kusy masa
Autor: Gastro-technica.cz
Nůžky na drůbež: Robustní nůžky s bezpečnostní pojistkou určené ke stříhání drůbežích kostí, kůže a šlach
Autor: Tescoma
Nůž na zmrazené potraviny: Nůž vybavený hrubým oboustranným ozubením schopným proříznout hluboce zmrazené suroviny
Autor: Dellinger
Na pečivo jsou určené speciální zoubkované nože.
Autor: Marek Neuman
Plátkovací nůž je charakteristický svou dlouhou, úzkou a rovnou (či mírně zakulacenou) čepelí, která bývá často lehce flexibilní. Díky tomuto tvaru klade při krájení minimální odpor a umožňuje vytvářet dokonale tenké, rovnoměrné a čisté plátky bez poškození vláken potravin.
Autor: Shutterstock
Santoku je typ kuchyňského nože, jenž má historický původ v Japonsku. Vyznačuje se ikonickým tvarem s širší čepelí, jenž je zpravidla naostřena do písmene V pod úhlem 15°. Na trhu se prodávají santoku nože s čepelí z různých druhů oceli, přičemž mezi nejkvalitnější patří santoku z damaškové oceli.
Autor: Shutterstock
Typický kuchařský (šéfkuchařský) nůž je univerzální nástroj s pevnou širokou čepelí dlouhou 15 až 20 cm, mírně zakřiveným ostřím pro krájení kolébavým pohybem a dostatečným prostorem pod rukojetí pro prsty. Zvládne krájení masa, zeleniny i bylinek.
Autor: Kulinarskeumeni.cz
Typický filetovací nůž je charakteristický svou dlouhou, úzkou a vysoce pružnou čepelí, která umožňuje vést precizní řez těsně podél páteře a kostí ryb.
Autor: Shutterstock
Loupací nůž se vyznačuje velmi krátkou čepelí (obvykle 6 až 9 cm) s ostrou špičkou a často mírně prohnutým nebo zakřiveným ostřím. Tento tvar umožňuje snadné kopírování oblých tvarů ovoce i zeleniny a přesné vyřezávání kazů.
Autor: Shutterstock