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Neskuhrá. Raději s nadšením buduje zahradu v kopci, sama se dvěma školáky
V malé vísce na pomezí Českého ráje a Jizerských hor zakoupila čtenářka Jitka zdánlivě nezajímavý kamenitý pozemek, o který nikdo nestál. Aby měla kam jezdit s náctiletými syny nebo i k pronájmu,...
Na navážce vypiplala rozkvetlou a plodící zahrádku s objezdem pro tatrovky
Malou zahrádku na Ostravsku si čtenářka Renata s rodinou pořídila před 23 lety společně se starým domem k rekonstrukci. Původně to prý byl zanedbaný neúrodný pozemek na průmyslovém návozu, vylepšený...
KVÍZ: Máslo, sádlo, nebo olej? Otestujte své znalosti o tucích
Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek...
Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...
Ty nejlepší příběhy divočiny ve městě či rostliny a houby na Pražském hradě
Letošní ročník soutěže českých a slovenských amatérských fotografů přírody přinesl nejen fascinující fotografii roku nazvanou Evoluce, ale i novinku v podobě výstavy vítězných i nominovaných...
Řada veterinářů nepoužívá přípravky proti klíšťatům každý měsíc. Neděláte chybu?
Léto je v plném proudu a mnoho majitelů chrání své mazlíčky před klíšťaty pomocí přípravků, které se kapou přímo na srst. Právě jejich volný prodej by však mohl být omezen.
Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Hravé medvídě to roztočilo s kuželem na hlavě tak, že vtipně ohrožovalo matku
Mládě jako mládě. Nezáleží na tom, jestli jde o dítě nebo malé medvídě. Chovatelé mu do výběhu připravili několik hraček a zvídavé mládě s nimi okamžitě začalo dovádět a zkoušelo s nimi psí kusy....
Delfíni skutečně truchlí. Zdrcující záběry ukazují matku s mrtvým mládětem
Záběry zveřejnila 20. července organizace Geographe Marine Research, která se zabývá ochranou velryb a dalších mořských savců. Její pracovníci tuto konkrétní samici, kterou pojmenovali Fraggle, dobře...
Na výstavě kudlanek uvidíte i ty druhy, co k nám možná časem také přiletí
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebyla Českou společností entomologickou vyhlášena Hmyzem roku 2026 náhodou. Tento fascinující predátor se totiž v souvislosti s oteplováním klimatu postupně šíří...
KVÍZ: Máslo, sádlo, nebo olej? Otestujte své znalosti o tucích
Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek...
Plesnivý chleba, džem, ovoce nebo sýr... Některé potraviny stačí okrájet, líčí expert
Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě...
Víc hlav víc ví, aspoň u mravenců. Velké skupiny byly v bludišti úspěšnější
Že víc hlav víc ví, se dá u mravenců i změřit. Vědci z Weizmannova institutu věd postavili pět bludišť s rostoucí obtížností, a to nejtěžší zvládly spolehlivě jen velké skupiny.
Od loupáčku po santoku. Třicet nožů, které vám zjednoduší život v kuchyni
Někdo si v kuchyni vystačí s jediným nožem. Ale pokud si chcete ulehčit práci, trochu se poohlédněte i jinam.
Na navážce vypiplala rozkvetlou a plodící zahrádku s objezdem pro tatrovky
Malou zahrádku na Ostravsku si čtenářka Renata s rodinou pořídila před 23 lety společně se starým domem k rekonstrukci. Původně to prý byl zanedbaný neúrodný pozemek na průmyslovém návozu, vylepšený...
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Letní řez ořešáku krok za krokem. Co odstranit a čemu se raději vyhnout
Na rozdíl od většiny ovocných stromů není ořešák dřevinou, kterou lze bez obav řezat kdykoli. Nevhodně zvolený termín nebo příliš razantní zásah mohou strom oslabit na dlouhé roky. Kdy se řeže...
Tři lvice zemřely během extrémních veder. Další stále bojují o život
Zoologické zahrady mají mimo jiné chránit ohrožené druhy, které ve volné přírodě rychle ubývají. Pro lvy v tokijské zoo se však stala osudnou červencová vedra. Tři lvice uhynuly a několik dalších...