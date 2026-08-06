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Od loupáčku po santoku. Třicet nožů, které vám zjednoduší život v kuchyni

Marek Burza
Někdo si v kuchyni vystačí s jediným nožem. Ale pokud si chcete ulehčit práci,... Nůž na šunku a lososa: Velmi dlouhý, pružný nůž s zaoblenou špičkou a oválnými... Čínský kuchařský nůž: Nástroj tvarem připomínající sekáček, avšak s tenkým a... Univerzální nůž: Středně velký nůž překlenující mezeru mezi loupacím a... Sekáček na maso sice nepoužíváme denně, ale i jeho ostří je třeba udržovat. Nůž Gyuto: Japonská verze kuchařského nože se štíhlejším profilem a tvrdší... Nůž Deba: Těžký a masivní japonský nůž se silným hřbetem určený k porcování... Nůž Yanagiba: Dlouhý nůž s jednostranným výbrusem pro přípravu tradičního sushi... Nůž nakiri Kolébka na bylinky (Mezzaluna): Půlměsícový nůž s jednou nebo dvěma rukojetěmi... Nůž Petty: Malý japonský přípravný nůž určený na loupání, kroužení a drobné... nůž na rajčata
Někdo si v kuchyni vystačí s jediným nožem. Ale pokud si chcete ulehčit práci, trochu se poohlédněte i jinam.

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