PŘEHLEDNĚ: Jak získat peníze od státu z dotací na rekonstrukci bydlení

Sláva, povedlo se.

Ze Zelené úsporám se stala Nová zelená úsporám, ve které se skrývají veškeré dotace, které lze pro vylepšení bydlení a úspory energií získat. Možná se ptáte, proč se stát vlastně do vlastnického bydlení „montuje“.

Na co dotace můžete dostat? Na zateplení domu, na pořízení kotle nebo tepelného čerpadla, fotovoltaický systém, využití dešťové vody či stínicí techniku. Přehled si můžete zjistil přímo na stránkách Nová zelená úsporám.

Stát si uvědomuje, že jsme dosud závislí na dovozu surovin pro výrobu energií, ať už jde o kapalná paliva, plyn či elektřinu. Jenže zároveň ví, že nejlepší je taková energie, která se vůbec nespotřebuje.

Stojí mu proto za to, aby každoročně „uloupl“ kousek z rozpočtu (navíc s účastí zdrojů z Evropské unie) a přispěl těm domácnostem, které by rády se svým bydlením něco dělaly. Jen mizivé procento lidí totiž bydlí v dokonale zateplených nízkoenergetických, anebo dokonce pasivních domech. Drtivá část bydlí v domech, které by podle současných stavebních norem už vůbec nemohly být postaveny.

„Do roku 2030 ministerstvo počítá i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun,“ tvrdí ministerstvo životního prostředí.