Řezník přivezl zelené maso a hádal se. V nemocnici jim to procházelo, líčí šéfkuchař

Vaše manželka v nymburské nemocnici porodila krátce předtím, než jste tam nastoupil jako kuchař. Co měla po porodu k obědu a co jste servíroval novopečeným maminkám vy?

Moje žena si vzpomíná, že dostala vývar a plátek masa s béžovou omáčkou a bramborem. My jsme vařili klasickou českou i světovou kuchyni. Jídelníček jsme sestavovali po dohodě s nutričními sestrami, snažili jsme se vařit kvalitní jídlo na podporu laktace. Porodnice byla taky prvním oddělením, kde jsme začali nabízet nadstandardní menu. Za příplatek dostaly ženy například kachní prso s portskou omáčkou a pyré z modrých brambor. Každá maminka taky měla neomezený přístup k poctivě taženému vývaru, který si mohla nabrat i v noci, když ji po kojení přepadl hlad.

Ve Fieldu mi Radek Kašpárek dal krájet mrkev na kostičky o rozměrech centimetr a půl. Položil přede mě bednu a já nevěděl, jestli si nedělá legraci. Ukázalo se, že ne, a tak jsem si šel pro pravítko. Ještě to po mně kontrolovali.