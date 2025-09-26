Jedním z největších „žroutů“ energií jsou špatně nastavená okna, jimiž drahé teplo snadno utíká ven. Právě začátek podzimu je ideální dobou, kdy se na jejich údržbu a seřízení zaměřit. Takzvané zimní nastavení zvyšuje přítlak, a tím také těsnost moderních plastových i dřevěných oken.
Na neprodyšnost oken má vliv i jejich stáří, kdy už ne vždy doléhají správně. Své udělá i jejich opotřebování a postupně klesající pružnost gumových těsnění, která se časem omačkají. Základní údržba je přitom jednoduchá – stačí vyčistit rámy, namazat kování a seřídit přítlak.
Jak okna ošetřit a seřídit
Prvním krokem by v každém případě měla být konzultace s návodem či přímo výrobcem. Neexistuje jeden systém kování, značku od značky se tedy odlišují i konkrétní metody seřízení oken. Navíc ne všechna okna seřízení před zimou potřebují. Některá se dokážou teplotním rozdílům sama přizpůsobit, a udržet tak potřebnou těsnost.
Obecně se ale dá říci, že úprava přítlaku je jednoduchá a zabere nanejvýš několik minut. Kování po obvodu okna je osazeno pohyblivými čepy, které okno uchycují do rámu. Právě ty je potřeba seřídit. Nejčastěji mají hlavičku se šestihranem, potřebovat k tomu tedy budete takzvaný inbusový klíč.
Dostatečný přítlak otestujte papírem
Těsnost oken se upravuje natáčením těchto čepů – zpravidla otočení směrem k vnější straně okna přítlak zvyšuje. Utahujte však jen zlehka a postupně po celém obvodu okna. Obdobným způsobem jde přenastavit i přítlak u pantů.
Správné nastavení snadno vyzkoušíte pomocí listu papíru vloženého mezi rám a samotné okno. Pokud jde (při zavřeném okně) snadno vytáhnout, je potřeba přítlak zvýšit. Pozor byste si ale měli dát i na příliš časté změny přítlaku, které by mohly okno poškodit.
Jak se o okna starat
Když už jste se pustili do seřizování oken na zimu, je vhodné prověřit také jejich celkový stav. Na to už nářadí potřeba není – stačí horká voda se saponátem, silikonový olej nebo glycerin a nějaké utěrky.
Začít byste měli očištěním kování po celém obvodu mýdlovou vodou. Po zaschnutí promažte všechny pohyblivé části na rámu okna – hýbat by se měly, už pokud jen lehce pohnete klikou. Pozornost si také zaslouží odtokové kanálky v dolní části rámu, které musí být čisté a bez nečistot.
Na závěr také olejem či glycerinem ošetřete gumové těsnění po obvodu, díky čemuž si déle zachová pružnost. Poškozené, děravé či zpuchřelé těsnění co nejdříve vyměňte.
Jak v zimě správně větrat
Pravidelné větrání je zásadní pro udržení zdravého prostředí. Obzvlášť v zimě jde o nejúčinnější prevenci proti vlhkosti a plísním. Jak ale dosáhnout optimálního postupu, aby výměna vzduchu a chlad zvnějšku nebyl přílišnou zátěží pro vaši peněženku?
Základní poučka je jednoduchá – větrejte krátce, ale intenzivně. Tímto způsobem zajistíte rychlou výměnu vzduchu v místnostech, ale vyhnete se prochladnutí nábytku či stěn, které by se jinak musely opět draze zahřívat.