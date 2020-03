Aplikace pro nesnědené jídlo teď zachraňuje restauracím byznys i pomáhá

Za aplikací stojí brněnské studio Futured, jehož vývojáři si kvůli nutným úpravám uspořádali soukromý hackathon. V běžném režimu nabízí se slevou neprodané jídlo z restaurací.

Rozšíření pro restaurace v nouzovém režimu

Vývojáři se spolu se zakladateli start-upu hned po úplném uzavření restaurací rozhodli aplikaci upravit, aby skrze ni bylo možné nabízet všechna jídla, a dát tak podnikům šanci nepřijít o potraviny v hodnotě desítek i stovek tisíc korun.



„Pracovalo se na tom, aby podniky mohly přidávat jídlo v nouzovém režimu, tedy i beze slev, a nemusely platit žádnou provizi. Kapacity jsme výrazně navýšili hned v sobotu dopoledne po vyhlášení uzavření podniků. Kromě core týmu, který čítá tři developery, designéra a testera, se přidalo pět dalších vývojářů a další tester. Ti se zapojili na základě vlastního rozhodnutí pomoci dobré věci, někteří na celý víkend, jiní alespoň na den,“ uvedl Lukáš Strnadel z Futured.



První restaurace měly možnost se do nového režimu aplikace zapojit již v průběhu víkendu. Před aktualizací přes Nesnězeno nabízelo své jídlo 293 podniků napříč Českem. Ve středu večer to bylo již 421.

Do čtvrtečního poledne se přidalo bezmála 150 nových restaurací. Nejvíce jich přibylo v Praze (90) a Brně (34), jednotky pak v Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích.

Jak to funguje Aplikace Nesnězeno ukáže podniky v okolí, které dnes nestihly prodat všechno jídlo. Zbylé porce meníček i dalších dobrot nabízí se slevou minimálně 30 %. Přímo v appce si jídlo zamluvíte a ještě ten den vyzvednete. Jedná se pouze o kvalitní jídla z daného dne nebo pochoutky, kterým se blíží datum expirace. Odnesete si dobré jídlo za super cenu, které by musel podnik ze zákona zlikvidovat. Šetříte nejen peníze, ale i životní prostředí. Aplikaci pro android stahujte zde, pro IOS zde.

„Velký zájem vznikl především proto, že jsme se po dobu karantény zřekli provizí. Cítili jsme zodpovědnost se z naší pozice kromě zachraňování jídla pokusit zachránit i samotné podniky, aby nemusely zavírat nebo nedej bože propouštět či pověsit svou vášeň na hřebík,“ řekla Michaela Gregorová z Nesnězeno, která spolu s Jakubem Hennim projekt založila.

Od soboty do středečního večera se prostřednictvím aplikace k zákazníkům dostalo více než 1 850 nezlevněných porcí, dalších 1 350 pak restaurace prodaly se slevou. V úterý se přidala například pobočka Sklizeno na brněnském Zelném Trhu.

Díky aplikaci prodala za den všech 173 porcí balených salátů, sendvičů a jiných lahůdek a na základě toho se od čtvrtka do Nesnězeno přidal i zbytek poboček, které jídlo nabízejí.

„Bohužel jsme museli většinu výroby zavřít, v Brně jede asi na patnáct procent, v Praze asi na padesát. Ve většině našich obchodů je zkrácená otvírací doba, asi pět z nich je zavřeno úplně. Ale alespoň poslední vlastní výroba, která šla do obchodů, se mohla přes aplikaci Nesnězeno vyprodat a jídlo se nemuselo vyhazovat, protože to je to, co nás momentálně mrzelo nejvíce. V tomto jsme moc rádi za spolupráci s Nesnězeno, které bylo super rychlé v nastavení naší registrace,“ uvedla Lucie Borkovcová, ředitelka divize Vlastní výroba a firemní klientela firmy Sklizeno.

Jídlo přes aplikaci nabízí i další brněnský podnik Bistro Franz. Za tři dny se jim díky aplikaci podařilo prodat porce za 10 tisíc korun. Podobně se do aplikace zapojilo i pražské vegetariánské a veganské bistro Vegg-Go, které sídlí na Smíchově. Od neděle prodalo bezmála půl tuny skladových jídel.

Přibude rozvoz i nová aplikace pro podniky

Vývojáři ani zakladatelé Nesnězeno ovšem s pomocí restauracím ještě neskončili. „Aktuálně pracujeme na tom, abychom do aplikace přidali možnost rozvozu. Je to další logický krok, který podnikům umožní pracovat co nejefektivněji i nadále, zároveň se díky tomu zvýší také komfort pro jejich zákazníky. Z možných řešení je ve hře varianta, kdy restauracím zprostředkujeme nejen možnost rozvozu po vlastní ose, ale i rozvoz další firmou,“ popsal Lukáš Strnadel.

Vývojáři mezitím pracují i na dalších projektech. V příštím týdnu plánuje Futured vydat aplikaci pro podniky, která jim výrazně zjednoduší proces registrace do Nesnězeno. Do společného projektu se pak zapojí i Grason, další start-up, na kterém se vývojářské studio z Brna podílí.

„Služba běžně zprostředkovává pracovníky pro restaurační zařízení. Aktuálně jednáme o tom, že by se nově zapojila do pomoci s donáškou jídel,“ dodala Gregorová.

Aktuálně jde přes aplikaci také věnovat jídlo pro seniory, lidi bez domova i zdravotníky. Tvůrci v ní založili nový podnik s názvem „Daruj DOBROty“.

Nová možnost pro darování jídla

„Novou featuru jsme do aplikace pro iOS i Android přidali koncem týdne. Oproti jiným podnikům je tento specifický v tom, že v něm uživatelé nekupují konkrétní jídlo pro sebe. Místo toho vybírají, komu na jídlo přispějí,“ uvedl Strnadel.

Uživatelé aplikace za sto korun mohou koupit jídlo jedné ze tří skupin – seniorům, lidem bez domova a zdravotníkům. Všechny tři skupiny jsou totiž podle zakladatelů Nesnězeno Michaely Gregorové a Jakuba Henniho současnou situací velmi zasažené.

„Zdravotníci v těchto dnech jedou na dvě stě procent a už jim dochází síly, senioři jsou zase izolovaní a bojí se vycházet. Ve složité situaci jsou i lidé, kteří jsou na ulici a jsou odkázání na pomoc ostatních,“ vysvětluje Gregorová s tím, že zároveň jde o další podporu samotných restaurací.