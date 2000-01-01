náhledy
Vaření nemusí být nekonečný maraton u plotny, pokud víte, jak správně vybavit svoje pracoviště. Tento manuál moderní hospodyňky vám představí třicet geniálních vychytávek, které promění vaši kuchyni v efektivní místo plné času pro sebe i rodinu. Mandolína vytvoří dokonale souměrné plátky nebo nudličky zeleniny během několika sekund. Dosáhnete s ní vizuálně precizních výsledků, kterých byste s běžným nožem docílili jen velmi pomalu.
Autor: Pavel Vítek
Horkovzdušná fritéza připraví křupavé pokrmy s minimem tuku a bez zdlouhavého předehřívání klasické trouby. Šetří váš čas i energii, přičemž jídlo je hotové mnohem rychleji a zdravěji.
Autor: Lauben
Tlakový hrnec: Toto je klasika, ale existují už i elektronické varianty. Spojením tlaku a automatizace zkrátíte přípravu tuhého masa nebo luštěnin z hodin na desítky minut. Stačí vložit suroviny, zapnout program a hrnec se o zbytek postará sám bez nutnosti dohledu.
Autor: Archiv Fabini
Indukční vařič s funkcí Boost dokáže přivést vodu k varu v rekordním čase, který často poráží i rychlovarnou konvici. Okamžitý náběh tepla znamená, že s vařením těstovin nebo brambor můžete začít prakticky ihned.
Autor: Siemens
Držák utěrek: Zavěšený systém vám umožní, abyste měli po ruce nejen kuchyňské ubrousky, ale i potravinovou fólii a roli alobalu.
Autor: Leifheit
Tyčový mixér s několika nástavci nahradí několik přístrojů najednou. Umí sekat, mixovat, ať už potřebujete vyrobit kaši nebo rozmixovat základ omáčky nebo polévky. Šetří místo na lince.
Autor: Kenwood
Inteligentní rýžovar zajišťuje vždy perfektní konzistenci rýže bez rizika připálení nebo překypění vody na sporák. Po dovaření automaticky přepne do režimu udržování teploty, takže příloha počká, až dokončíte zbytek menu.
Autor: Xiaomi
Vakuovačka potravin: Odsátím vzduchu prodloužíte čerstvost surovin v lednici až pětinásobně a zabráníte plýtvání jídlem. Je také nezbytným pomocníkem pro moderní metodu vaření sous-vide, která zaručuje dokonalou šťavnatost.
Autor: Alza
Elektrický mini sekáček: Zapomeňte na slzení u krájení cibule nebo zdlouhavé drcení ořechů a bylinek. Pár stisknutí tlačítka nahradí minuty piplavé práce s nožem a zajistí rovnoměrnou texturu surovin.
Autor: Archiv firem
Magnetická lišta na nože: Udržuje vaše nejdůležitější nástroje přehledně seřazené přímo na stěně a vždy na dosah ruky. Nože se v šuplíku netupí o ostatní náčiní a vy máte okamžitý přehled, po kterém sáhnout.
Autor: Gemini
Kolébkový lis na česnek: Ergonomický design umožňuje prolisovat česnek pouhým tlakem hmotnosti vašeho těla bez nutnosti velké síly v prstech. Čištění je díky otevřenému tvaru mnohem rychlejší než u klasických uzavřených lisů.
Autor: Temu
Nůžky na bylinky s 5 čepelemi: Jedním střihnutím vytvoříte pět precizních řezů, což dramaticky urychluje zdobení pokrmů pažitkou nebo petrželkou. Bylinky můžete stříhat přímo do talíře, takže neušpiníte prkénko ani nůž.
Autor: Megaknihy
Digitální vpichový teploměr: Okamžitě vám prozradí vnitřní teplotu masa, takže už nikdy nebudete servírovat vysušený steak nebo nedopečené kuře. Přesné měření vám dodá jistotu profesionála a eliminuje zbytečné rozkrajování jídla.
Autor: Shutterstock
Otočný organizér: Stačí jedno pootočení a dostanete se k věcem, které by jinak zůstaly zapomenuté v zadní části lednice nebo špíže. Tento systém maximalizuje využití prostoru a zabraňuje expiraci skrytých potravin.
Autor: instagram.com/zorganizovano
Silikonové natahovací pokličky jsou ekologickou a praktickou náhradou za jednorázové potravinářské fólie, které se věčně trhají. Díky své pružnosti vzduchotěsně uzavřou jakoukoli misku, hrnec nebo dokonce rozkrojený meloun.
Autor: Temu
Závěsný koš na zbytky: Připevňuje se přímo na dvířka pod pracovní desku, takže odřezky ze zeleniny shrnete rovnou do koše bez ohýbání. Udržuje vaši pracovní plochu neustále čistou a šetří vám kroky k hlavnímu odpadkovému koši.
Autor: Bonami
Dávkovač saponátu s držákem na houbičku: Umožňuje nanést mycí prostředek na houbičku jednou rukou pouhým zatlačením na horní plochu. U dřezu tak panuje větší pořádek a vy máte spotřebu saponátu plně pod kontrolou.
Autor: Temu
Ohebné krájecí podložky: Jsou lehké, skladné a po nakrájení surovin je snadno prohnete do tvaru trychtýře. Díky tomu nasypete zeleninu do hrnce přesně a bezpečně bez rizika, že polovina skončí na sporáku.
Autor: Alza
Opakovaně použitelná silikonová podložka: Nahrazuje stovky kusů jednorázového pečicího papíru a díky nepřilnavému povrchu na ní nic nepřiškvaříte. Po použití ji stačí opláchnout nebo dát do myčky, čímž šetříte peníze i životní prostředí.
Autor: Tchibo
Nastavitelný stojan na recepty: Bezpečně udrží tablet nebo kuchařku v ideálním pozorovacím úhlu a chrání je před zašpiněním od jídla. Při vaření máte volné ruce a recept stále na očích bez nutnosti se nad ním sklánět.
Autor: Kaufland
Teleskopické výsuvy umožňují bezpečné a úplné vysunutí zásuvek s potravinami. A pokud je bude mít i trouba, nebudete se muset bát popálení při manipulaci s pekáčkem.
Autor: Punto Design
Nastavitelný kráječ na sýr: Pomocí jednoduchého mechanismu si zvolíte tloušťku plátků přesně podle své chuti. Urychlíte tím přípravu snídaní i obložených mís, kde bude každý kousek vypadat jako z profesionální výroby.
Autor: Weis
Vzduchotěsné stohovatelné dózy: Průhledné nádoby umožňují okamžitý přehled o zásobách mouky, cukru či těstovin bez otevírání víka. Systém stohování šetří drahocenné místo ve skříňkách a chrání potraviny před vlhkostí a moly.
Autor: WMF
Ohebný nástavec na baterii: Perlátor s ohebným krkem vám dovolí nasměrovat proud vody i do nejvzdálenějších rohů dřezu nebo snadno opláchnout velké plechy. Zároveň snižuje spotřebu vody tím, že ji efektivně provzdušňuje.
Autor: Slevir.cz
Nastavitelné rozpěrky do zásuvek vám pomohou rozdělit šuplíky na sekce přesně podle velikosti vašeho náčiní, které se tak nebude nekontrolovaně míchat. Každá vařečka i obracečka bude mít své pevné místo, kde ji najdete i poslepu.
Autor: Hettich
Bezdotykový odpadkový koš: Senzor pohybu automaticky otevře víko, když se přiblížíte s plnýma nebo špinavýma rukama. Zvyšuje to hygienu v kuchyni a eliminuje nutnost sahat na madlo koše během přípravy syrového masa.
Autor: Do Domu
Rozmrazovací podložka z tepelně vodivého materiálu: Urychluje přirozené rozmrazování masa a ryb bez nutnosti použití mikrovlnné trouby, která jídlo často znehodnotí. Funguje na principu rychlého přenosu tepla z okolí, což zkrátí čekání na polovinu.
Autor: Allegro
Omyvatelný popisovač na potraviny: Dovoluje psát názvy a data spotřeby přímo na dózy nebo vakuové sáčky a po vyprázdnění nápis snadno smažete. Budete mít dokonalý přehled o tom, co je třeba spotřebovat nejdřív.
Autor: SEVT
Odkapávač nad dřezem: Využívá vertikální prostor nad baterií, čímž uvolňuje místo na pracovní desce pro samotné vaření. Voda z nádobí kape přímo do dřezu, takže okolí linky zůstává suché a čisté.
Autor: Temu
Mlýnek na koření s osvětlením: Integrované LED světlo se rozsvítí při každém mletí, takže přesně vidíte množství pepře i v hlubokém hrnci. Máte tak absolutní kontrolu nad dochucováním jídla i při slabším kuchyňském osvětlení.
Autor: Megaknihy