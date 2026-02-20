|
Kuchyně 2.0: Těchto 30 drobností změní vaše každodenní vaření v čistou radost
TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle
Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...
Než je vysadíte, pořádně si to rozmyslete. Těchto 20 rostlin vás může zničit
Z celkového počtu 1 576 nepůvodních druhů rostlin vyskytujících se na území České republiky je podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za invazní považováno 75 druhů. Zde jsou k...
KVÍZ: Na svatého Jiří… Zvládnete doplnit české pranostiky?
Pranostiky si lidé předávají od nepaměti, vždyť kdysi sloužily jako meteorologická předpověď. Vyzkoušejte si v kvízu, jestli je skutečně dobře znáte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 26....
Máte doma ticho? Našli jsme 30 „nejukecanějších“ mazlíčků, lék na nudu
Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky,...
Keře kvetoucí uprostřed mrazivé zimy nejsou anomálie. Zasaďte si je také
Maruška z Dvanácti měsíčků by to dnes měla snazší, kdyby se trochu vyznala v dendrologii. Nemusela by putovat do lesa a prosit o oteplení, místo fialek by přinesla kvetoucí větvičku vilínu, kaliny,...
Od ústřic k cvrčkům. Jak hlava rozhoduje o tom, co nám (ne)bude chutnat
Zvědavost v kuchyni je více než jen touha vařit. Je to objevování chutí, kultury a mnohdy i posouvání osobních hranic. Člověk, který se na talíři nebojí experimentovat, musí být duší alespoň trochu...
Navrhněte si trvalkový záhon svých snů. V oblíbených barvách, místu na míru
Nosíte v hlavě představu o svém vysněném záhonu, ale pak přijdete do zahradnictví a nakoupíte, co se vám zrovna v tu chvíli líbí nebo vám prostě přijde pod ruku? Udělejte to letos jinak. Naplánujte...
Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec
Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory a proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou...
Hráli si s tartaletkami, makronkami a oblékli dort. Peče celá země přitvrzuje
Již sedmý sobotní večer za sebou přišpendlila diváky k televizi cukrářská soutěž a reality show v jednom. Čtvrtá řada Peče celá země už má jen 5 želízek v ohni, nicméně o to víc je prostoru sledovat...
Vybírejte, kteří roztomilí mazlíčci vyhrají v únoru prémiové české krmivo
Hlasování v čtenářské anketě o nejroztomilejší mazlíky února je tady a vaše hlasy rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitního psího nebo kočičího krmiva z nové řady Brit Premium by Nature. Nestačí...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody....
S vášní pro fotografii cestuje po světě. Jako průvodce s citem pro detaily
Dřív pobíhala po kanceláři v podpatcích, dnes objevuje svět v trekových botách, s foťákem na krku. „Bylo by škoda nepodělit se o zážitky s ostatními,“ říká Erika Valkovičová.