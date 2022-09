Bio je hlavně o pohodě zvířat na farmách a šetrném zacházení, říká farmářka

Září je v Česku už několik let měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Baví to jak zákazníky, tak ekologické hospodáře, kteří se mohou pochlubit svou prací a výrobky.

Proto se právě v září po celé zemi otevírají farmy lokálních biozemědělců, již svou bioprodukci dají návštěvníkům ochutnat a seznámí je s chodem ekologických farem. Mít totiž takovou biofarmu ve svém sousedství je pro lidi ze širokého okolí velká výhra.

Rozvážejí po celé republice

Příkladem je Ekofarma Javorník z obce Štítná nad Vláří rozkládající se na česko-slovenském pomezí asi 30 kilometrů od Zlína v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty. Odsud denně proudí do okolí zdejšího kraje, ale i do Brna a Prahy, tuny biovýrobků, které jsou u české veřejnosti stále oblíbenější.

„Rozvážíme do zhruba devadesáti obchodů a prodejen,“ říká Radka Barboříková, jež má na starosti farmový obchod. Jejich ekologická produkce je vhodná i pro školy a nemocnice.

„Dodáváme do nemocnic ve Zlíně či Kroměříži, také do školních jídelen i mateřských škol a ještě do hotelů lázeňského města Luhačovice,“ vyjmenovává místa, kde se odbytu biovýrobků ze Štítně nad Vláří nejvíc daří.

Asi nejlepší reklamou Ekofarmy Javorník je ale to, že v těchto dnech zvítězila v celostátní soutěži o Nejlepší biopotravinu roku. Nejlepším českým biovýrobkem se stal jejich „Bio Sýr s bílou plísní“.

„Je to plnotučný, poloměkký, zrající sýr s bílou ušlechtilou plísní. Voní po žampionech a váží 105 gramů. Jeho minimální trvanlivost je 14 dní ode dne expedice, a to při skladování od 2 do 8 °C. Cena činí 51,80 koruny,“ popisuje vítězný biovýrobek Radka Barboříková.

Zákazníci Ekofarmy Javorník znají a kupují i další oblíbené pochoutky z místní produkce. „Je to například Bio Tvaroh, měkký a velmi kvalitní tučný tvaroh, vhodný na přímou konzumaci i pečení. Pyšní se oceněním Česká biopotravina roku 2021. Mezi nejoblíbenější patří i Bio Plnotučný zákys,“ vysvětluje obchodnice.

Pohoda zvířat je klíčová

Obliba šetrného ekologického zemědělství v Česku stále stoupá. Důvodů je řada. Od zákazu umělých hnojiv a chemie v jakémkoliv stupni chovu či výroby až třeba po lepší chuť masa, ovoce a zeleniny, mléčných produktů nebo vajec a pečiva.

Velmi důležitým ukazatelem je pro zákazníky také tzv. „welfare“ farmových zvířat čili jejich životní pohoda. „Tento aspekt výroby potravin naštěstí zajímá stále více spotřebitelů. Proto volí značku BIO, kde si mohou být jisti vysokými standardy v oblasti animal welfare,“ vysvětluje Radka Barboříková z javornické farmy, kde mají také přísný zákaz stimulačních hormonů.

„Jde o hormony pro vyvolání umělé říje u krav. V konvenčním zemědělství se krávy v určité době po otelení napíchají hormony, aby se u nich vyvolala říje, a za tři dny se nainseminují, tedy uměle oplodní bez ohledu na to, jestli kráva chce, nebo nechce. To je proti přírodě,“ popisuje zootechnik farmy Michal Ptáček.

„Stimulační hormony jsou v ekologickém zemědělství zakázané, takže u nás je nepoužíváme. V ekologii zapouštíme krávu, až sama od sebe začne běhat, tedy až má říji. Bez hormonů, prostě přirozeně, a třeba i půl roku po otelení,“ dodává Ptáček. Naopak v konvenčních chovech se znovu inseminuje asi dva měsíce po otelení, tedy po narození telete.

Ekofarma Javorník měsíčně zpracuje 30 tisíc litrů mléka. I tady je rozdíl ve zpracování, oproti velkovýrobě. Mléko totiž neprochází tzv. homogenizací.

Biomléko je z našeho skotu plemene České strakaté. Ve výrobcích z něho nejsou kontroverzní éčka, konzervantem je jen kuchyňská sůl, ta sýrům dodává chuť. Radka Barboříková, vedoucí obchodního oddělení farmy

„Během homogenizace mléka dochází k rozbíjení tukových kuliček v mléce na různé menší fragmenty, což sice vylepší jeho senzorické vlastnosti, například během skladování se na povrchu nevytváří tuková zátka, avšak vliv takového mléka na zdraví konzumenta je sporný. To je pravděpodobně důvod, proč se mnoho spotřebitelů rozhoduje při koupi mléka právě pro nehomogenizované,“ vysvětluje odbornice. Z takového mléka se pak vyrábějí bioprodukty, které biofarma rozváží v předem stanovených dnech.

„Každý den jezdíme jinou trasu. V úterý je to Uherskohradišťsko, středa Zlínsko, čtvrtek máme Prahu, pátek opět Zlínsko a každé sudé úterý jedeme do Brna,“ uzavírá pracovnice Ekofarmy Javorník.

Produkty ekologického zemědělství je ale možné ochutnat i na dalších místech. V září totiž pokračuje program „Poznej svého farmáře“, kdy se otevře Ekologická kozí farma Zerlina ve Zlínském kraji (10. září), Farma u Františky na Plzeňsku (17. září) a Rodinná ekofarma Člupy na jižní Moravě (24. září). Biofandové mohou zavítat i na festival bio vín a sýrů, který se uskuteční v Mikulově v sobotu 24. září, a už tuto sobotu 3. září na Dožínky v Praze na Letné.

Mimochodem, jelikož téma biopotravin v září rezonuje nejen Českem, ale také řadou dalších zemí Evropy, 23. září bylo vyhlášeno Evropským dnem ekologického zemědělství.