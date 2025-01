Zima, kdy umrzaly uši a v centru Prahy leželo deset týdnů na 30 cm sněhu

Nejhorší zimy v Čechách 800 – Zima byla tak krutá, že v Čechách zahynulo mnoho lidí a zvířat, led byl na půldruhého lokte tlustý a ryby v rybnících polekaly.

962 – V Čechách bylo toliko sněhu, že lidé ze svých bytů nemohli a že střechy a celá stavení se prolamovala, i stromy se lámaly. Jihnutím sněhu povstaly povodně, v nichž mnoho lidu zahynulo.

1282 – zima vydržela až do 25. máje, jihnutím sněhu povstala povodeň, která 20 dní trvala, tak že se ani mlíti, ani pole vzdělávati nemohlo. Na to byla velká drahota, hlad a umírání v Čechách a na Moravě.

1432 – v Čechách začala dne 25. listopadu zima s tuhými mrazy, nimiž mnoho lidí zmrzlo; dne 17. ledna 1433 napadlo mnoho sněhu.

1587 – zima trvala ode dne 6. prosince minulého roku až do konce dubna ustavičně za krutých mrazů, na silnici z Prahy do Jihlavy zmrzlo 50 lidí.

1608 – do Čech přišla zima neobyčejně krutá, trvala od ledna až do 22. března, takže i vlci z lesů do vesnic přicházeli… 1798/1799 – dlouhá a sněžívá zima trvala od 1. listopadu do 28. dubna. Teploty poklesávaly až na −30 °C.

1941/1942 – zima byla krutá, teploty byly pod bodem mrazu od 18. prosince 1941 do 15. března 1942.

1943/1944 – nejdelší zima minulého století, kdy sníh napadl 12. listopadu 1943 a roztál až 28. května 1944.

Studené zimy pak následovaly v letech 1955/1956, 1962/1963, 1969/1970, 1978/1979, 1986/1987 a 1995/1996. Zdroje: Kronika povětrnosti, kalendar.beda.cz; Harrachov.cz