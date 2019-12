Majonéza byl pro mě životní objev, říká úspěšná kuchařka z Vietnamu

Osm let provozovala bistro Red Hot Chilli v Karlíně, pak rok cestovala po světě, aby načerpala novou inspiraci. V současnosti druhým rokem v centru Prahy šéfuje vlastní restauraci Public Chilli. Letos hodnotila také jídlo soutěžících v kuchařském pořadu MasterChef



Když jste do Česka v roce 1995 přijela, co vás tady nejvíc překvapilo?

Že tady máte v zimě tolik sněhu. Tehdy ho napadlo tolik, že na chodnících byly vyhrabané jen velmi úzké cestičky. Když jsme přiletěli do Prahy, přišlo mi to jako pohádka. Řeka, na kopci zámek, až později jsem se dozvěděla, že se jedná o hrad. Ale pak jsme nasedli na vlak a jeli jsme do Ostravy. Cestou jsem koukala z okýnka a to už mi jako pohádka nepřišlo. Bydleli jsme v obrovském paneláku. Bylo mi líto, že jsme nezůstali v Praze…