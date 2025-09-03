Na Znojemsku se objevila myxomatóza. Veterináři radí, jak ochránit domácí králíky

,
  4:00
Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Na Znojemsku se objevila myxomatóza, virové onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Rakouska. Jde o agresivní chorobu, která v minulosti téměř vyhubila králíky divoké a dodnes působí potíže v domácích chovech.
Fotogalerie4

Zajíci jsou ve velmi dobré kondici. V Temelíně rozhodně nestrádají, spíše naopak. Nemají zde přirozené predátory. | foto: Marek Sviták

Státní veterinární správa potvrdila, že u několika uhynulých zajíců ze Znojemska byla laboratorně prokázána myxomatóza. Nákaza se podle expertů velmi pravděpodobně rozšířila z Dolního Rakouska.

Protože jde o onemocnění volně žijících zvířat, nelze jeho šíření nijak účinně zabránit. To se podle veterinářů potvrdilo při skokovém šíření viru z místa původního výskytu na Pyrenejském poloostrově do střední Evropy. Na člověka ani jiná domácí zvířata vyjma králíků není myxomatóza přenosná.

„Onemocnění se šíří především hmyzem, který saje krev, například komáry, ale i přímým kontaktem mezi zvířaty či nepřímo kontaminovanými předměty,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Riziko jeho šíření je proto podle něj značné.

Agresivní onemocnění se nedá vyléčit, existují ale účinné vakcíny. „Ta se využívá hlavně u domácích králíků. Problém je, že v současné době mluvíme o populaci volně žijících zvířat na obrovské ploše a tam samozřejmě vakcinace není možná,“ upozornil ředitel veterinární sekce Státní veterinární správy Petr Šatrán.

Nová mutace viru

Doporučení veterinářů

Veterináři jako obranu proti rychlému šíření nákazy, která může výrazně oslabit populaci zajíců, doporučují včasné odstraňování těl uhynulých zajíců – buď v kafilerii, nebo hlubokým zakopáním.

V případě, že se uhynulí zajíci objeví v nové oblasti, je podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda žádoucí zaslat těla na vyšetření nejbližší Krajské veterinární správě. Ta zajistí testování na trojici nemocí: tularémii, brucelózu a myxomatózu.

Adaptace viru dříve typického pro divoké a domácí králíky na zajíce je známá teprve několik let. Poprvé byla nákaza potvrzena v roce 2018 u zajíce iberského v Portugalsku.

V roce 2024 byl virus zaznamenán na hranicích Německa a Nizozemska. V poslední době pak přibyly zprávy o jeho šíření v Dolním Rakousku a v příhraničních oblastech, ze kterých může docházet k zavlečení viru i na území České republiky.

„Nechci říkat, že to znamená konec zajíců ve střední Evropě, ale kdybychom vzali analogii s králíky, tak se jejich populace velmi sníží. Nějaké procento současných počtů bude přežívat, třeba se na nějakou dobu populace trochu vzpamatují, ale pak infekce propukne znovu a oni zase půjdou dolů,“ komentuje přírodovědec Jakub Hruška.

Mohou se domácí králíci nakazit od zajíců?

Virus se přenáší především komáry a dalším krev sajícím hmyzem, případně přímým kontaktem nebo prostřednictvím kontaminovaných povrchů.

Nemoc není přenosná na člověka ani na jiná domácí zvířata, domácí králíci však patří mezi vysoce ohrožené druhy.

Naštěstí existuje účinná ochrana – očkování. Pokud chováte králíky venku, zejména v blízkosti volně žijících zvířat, je důležité pečlivě sledovat jejich zdravotní stav a dodržovat preventivní opatření.

V Česku se potvrdila nebezpečná nemoc červených očí, zajíci hynou do několika dní

Jak poznat myxomatózu u králíků?

Typické příznaky u nakažených králíků zahrnují:

  • zarudlé oči a hnisavý výtok;
  • zduření víček a slepení očí;
  • otoky v okolí očí, uší, nozder, genitálií a konečníku;
  • měkké podkožní útvary (tzv. myxomy);
  • horečku až 42 °C;
  • apatii, nechutenství a omezenou pohyblivost;
  • při chronickém průběhu také uzlíky a hnisavý výtok z nosu.

Nemoc má velmi rychlý průběh a ve většině případů končí úhynem během 12 až 14 dnů od objevení prvních příznaků.

Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Jak vyléčit myxomatózu?

Na jaké nemoci králíci nejčastěji umírají?

  • Myxomatóza a RHD (králičí mor) – vysoce nakažlivé virové infekce s vysokou úmrtností.
  • Gastrointestinální stáze – zastavení činnosti střev, často smrtelné bez včasné léčby.
  • Problémy se zuby – přerůstání zubů vede k bolestem, hladovění a infekcím.
  • Encefalitozoonóza – parazitární onemocnění postihující nervový systém a ledviny.
  • Zranění, otravy, stres a nevhodné podmínky – zejména u nezkušených chovatelů.

Myxomatózu nelze vyléčit, ale očkování poskytuje velmi účinnou ochranu. V Česku jsou běžně dostupné vakcíny, často v kombinaci s ochranou proti virovému hemoragickému onemocnění králíků (RHDV).

Veterináři doporučují:

  • očkovat králíky jednou ročně, ideálně na jaře před sezónou hmyzu;
  • v rizikových oblastech zvážit přeočkování po šesti měsících.

Léčba myxomatózy je pouze podpůrná, proti samotnému viru neexistuje specifický lék. Veterináři doporučují zajistit nemocnému králíkovi klidné a teplé prostředí a podle potřeby mu pomáhat s příjmem potravy a tekutin, například i pomocí krmení stříkačkou.

K prevenci sekundárních bakteriálních infekcí se nasazují antibiotika. Pro zmírnění bolesti, zánětu a horečky se často podávají nesteroidní protizánětlivé léky. V případě dehydratace může veterinář aplikovat infuze.

Důležitá je také pečlivá hygiena a dezinfekce prostředí, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. V těžkých případech bývá doporučena eutanazie jako nejšetrnější řešení, přesto může podpůrná péče u některých jedinců vést ke zlepšení stavu.

Jak chránit králíky před myxomatózou

Prevence hraje zásadní roli, zejména u venkovních chovů:

  • Zabraňte kontaktu s hmyzem – používejte moskytiéry, repelenty, eliminujte stojaté vody a vysokou vegetaci poblíž výběhů.
  • Udržujte čisté prostředí – pravidelně dezinfikujte klece, výběhy i krmítka.
  • Izolujte nové přírůstky a sledujte je několik dní před přidáním ke stávajícím zvířatům.
  • Sledujte zdravotní stav – každé změny v chování, příjmu potravy nebo vzhledu očí či kůže řešte okamžitě.

Co dělat, pokud mám podezření, že má králík myxomatózu?

Pokud se u králíka objeví příznaky odpovídající myxomatóze, je nutné jednat rychle. Nemocného jedince je třeba okamžitě izolovat od ostatních a co nejdříve kontaktovat veterináře, který může nasadit podpůrnou léčbu a doporučí další postup. Zároveň je nutné důkladně dezinfikovat prostředí a vybavení, se kterými přišlo zvíře do kontaktu, a při manipulaci používat ochranné rukavice.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický

Rozstřel

Na TV Prima startuje další série pořadu Ano, šéfe! Po devíti letech se před kamery vrací Zdeněk Pohlreich. „Změnila se doba a trochu i já. Šéf tedy bude použitější, ojetější, ale že bychom byli na ty...

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

S životním úklidem začněte klidně hned, bez ohledu na věk, radí koučka pořádku

Premium

Jana Volencová je profesionální organizátorka a koučka pořádku v domácnostech. Co si pod tím představit? Především pomáhá lidem odlehčit domovy tak, aby se v nich zase cítili dobře. A to zahrnuje jak...

Na Znojemsku se objevila myxomatóza. Veterináři radí, jak ochránit domácí králíky

Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Na Znojemsku se objevila myxomatóza, virové onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Rakouska. Jde o agresivní chorobu, která v minulosti téměř vyhubila králíky...

3. září 2025

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

3. září 2025

A pak že jsou kočky líné. Kocour Luis zdolal ikonický závod Three Peaks

Kocour zdolal výzvu Tři vrcholy za 29 hodin, když se svými majiteli šel celou dobu na vodítku. Zdolal nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu – Scafell Pike, Ben Nevis a Snowdon.

3. září 2025

Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku

Máme po prázdninách, ale dokud potrvají pěkné dny, venku se většinou líbí nám i našim mazlíčkům. Fotíte? Stačí mobilem, ideálně na šířku. Pak máte nepochybně celou galerii snímků svého psa, kočky,...

2. září 2025

Je nejvyšší čas na podzimní střih živého plotu. Aby byl zdravý a hustý

Pokud jste se o živý plot postarali už na jaře, nyní na přelomu léta a podzimu nastává ideální čas na další střih. Druhá vlna řezu zajistí, že si plot udrží tvar i hustotu přes celou zimu a na jaře...

2. září 2025

Tygřice v Hluboké přivedla na svět tři koťata, zoo ukázala porod

Ze tří tygřích mláďat se radují v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká na Českobudějovicku. Narodila se v polovině srpna. Návštěvníci je zatím neuvidí, ale zoo se s nim pochlubila videem na...

1. září 2025  14:31

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Prázdniny jsou za námi a my vás můžeme seznámit s výsledky ankety o nejroztomilejší mazlíčky srpna. Tentokrát soutěžili o kvalitní granule v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Radost...

1. srpna 2025,  aktualizováno  1.9 13:16

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

1. září 2025

ANKETA: Psí jména ovlivňují celebrity. Bude to Billie, Taylor anebo Maxík?

Společnost Guide Dogs zveřejnila své předpovědi ohledně nejoblíbenějších psích jmen ve Velké Británii a seznam 15 nejoblíbenějších přezdívek překypuje inspirací ze světa hudby, televize, filmu a...

31. srpna 2025

Bylinkářství občas vychází z pověr, ne vše přírodní je bezpečné, varuje vědkyně

Premium

Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě...

30. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Končíme, zhasínáme, volali promítači letních kin. Zamilovaným to nevadilo

Desítky let to bývala zábava vyhledávaná zejména mladými lidmi. Sledovat film pod hvězdnou oblohou po boku toho, koho máme rádi, kdo by takové nabídce odolal.

30. srpna 2025

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

29. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.