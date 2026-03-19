Na hvězdárně je vesmír hned o kousek blíž

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni je jediným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. Tato příspěvková organizace získala svou současnou podobu již před deseti lety - připojením části zrušené Hvězdárny a planetária Plzeň k tehdy samostatné Hvězdárně v Rokycanech. Začátkem roku 2017 pak přibylo ke dvěma „klasickým kamenným“ hvězdárnám ještě mobilní planetárium.

Ilustrační obrázek | foto: Hvězdárna Rokycany

Hlavním úkolem Hvězdárny v Rokycanech a Plzni je zprostředkovávání a popularizace poznatků z astronomie a příbuzných oborů široké škále zájemců - od předškoláků, přes žáky a studenty škol všech stupňů, veřejnost, až po návštěvníky z řad seniorů. Zdejší pracovníci se usilovně snaží, aby ve všech pracovištích našli odpovědi na své otázky skutečně všichni. Uspokojit takto různorodé spektrum návštěvníků tak představuje důkladnou přípravu a uvádění nejrůznějších pořadů v přednáškových sálech, přednášky uznávaných odborníků, besedy, ale i pozorování u dalekohledu či práci s mládeží. Více o aktivitách hvězdárny se dozvíte na jejích internetových stránkách www.hvr.cz, ti mladší dají pravděpodobně přednost sociálním sítím hvězdárny.

Samostatnou skupinu, která hvězdárny pravidelně navštěvuje, tvoří zájemci s hlubším vztahem k astronomii. Pro ně hvězdárna organizuje speciální kroužky a kurzy s astronomickou a příbuznou tématikou. K populárním akcím, které si v astronomické obci získaly své čestné místo, patří například tradiční Dovolená s dalekohledem, určená pro zkušenější astronomy amatéry a jejich rodiny, a Astronomická expedice, určená především absolventům kroužků a dalším školákům a studentům.

Ilustrační obrázek

Mobilní digitální planetárium

Nejmladším a jediným „pohyblivým“ pracovištěm je mobilní digitální planetárium, pořízené za přispění zřizovatele, Plzeňského kraje, na jaře roku 2017. Pracovníci hvězdárny s ním pravidelně vyjíždějí především do škol, a to nejen po celém kraji, ale často i za jeho hranice. „Zpětná vazba je skutečně pozitivní a naše mobilní planetárium tak důstojně navazuje na své předchůdce z plzeňské budovy Nad Hamburkem, na které starší generace stále vzpomínají, jako na místo svého prvního kontaktu s vesmírem,“ říká ředitel hvězdárny, Michal Rottenborn, a dodává: „Díky mobilitě je možné dostat astronomii i k lidem v nejzapadlejších koutech našeho regionu, pro které by cesta na „kamennou“ hvězdárnu byla časově i finančně náročná.“ Po prvních zkušenostech byla navíc počátkem roku 2022 pořízena nová šestimetrová projekční kopule, která umožňuje větší kapacitu návštěvníků.

Ilustrační obrázek

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni– od historie po současnost

Rokycanská hvězdárna vznikla krátce po druhé světové válce především díky aktivním zájemcům, astronomům amatérům, kteří s pravidelným pozorováním oblohy začali již v roce 1942 pod hlavičkou Musejní společnosti. Jeden z členů této skupiny daroval městu část svého pozemku na severním okraji Rokycan na Oseckém vrchu a právě zde pak vyrostla ve druhé polovině čtyřicátých let dnes již neexistující „stará hvězdárna“. V roce 1960 byla postavena první část dnešní hlavní budovy hvězdárny, která prošla v průběhu let několika přestavbami a rozšířeními. Ve dvou kopulích jsou instalovány dalekohledy, které návštěvníkům umožňují ve dne pohled na naši nejbližší hvězdu, Slunce, a v noci pak na Měsíc, planety a další objekty vzdáleného vesmíru.

I v Plzni má astronomie dlouhou a bohatou historii, která sahá až do roku 1837, kdy František Josef Smetana (bratranec mnohem slavnějšího hudebního skladatele Bedřicha Smetany) vydal úplně první česky psanou publikaci o astronomii „Základové hvězdosloví, čili astronomie.“ Ve třicátých letech minulého století působil v Plzni astronomický odbor Lidové univerzity Husovy a byla také vybudována první plzeňská hvězdárna na budově školy na Slovanech. Ta sloužila svému účelu až do začátku 50. let, kdy se změnila ze školy na zdravotnické zařízení a astronomické aktivity zde již nebyly možné. Následující pokusy o zřízení hvězdárny nebyly pak desítky let úspěšné. Až v roce 2019 se podařilo vybudovat v budově plzeňské pobočky „okno do vesmíru“ – půdní pozorovatelnu, která od té doby slouží odborným pozorováním i veřejnosti. Stejně jako v Rokycanech, i zde jsou instalovány dalekohledy pro pozorování denní i noční oblohy. Vzhledem k poloze uprostřed města jsou však podmínky pro pozorování omezeny jevem, který je znám pod pojmem světelné znečištění, a který rozhodně netrápí jen astronomy.

Na obou kamenných hvězdárnách jsou v dnešní době k dispozici moderní automatické dalekohledy nejnovější generace, které návštěvníkům umožňují odnést si s sebou v mobilu suvenýry v podobě barevných obrázků objektů hlubokého vesmíru. A nově je nyní možno navštívit v obou hvězdárnách i malá planetária, která návštěvníkům umožňují zažít vzdálený vesmír v komorním prostředím. „Proti velkým sálům planetárií s několika sty místy spočívá hlavní výhoda těchto malých v tom, že člověk, který jim zde vesmír ukazuje, je hned „po ruce“ a v reálném čase odpovídá na jejich otázky,“ vysvětluje pan ředitel.

Nejbližší akce, které stojí za zmínku:

  • Den dětí na Hvězdárně v Rokycanech, sobota 30. května 2026
  • Za vysvědčení na Hvězdárnu Rokycany, pátek 26. června 2026
  • Pozorování zatmění Slunce, středa 12. srpna 2026 večer + v noci na 13. srpna Slzy svatého Vavřince (meteory - Perseidy)
  • Pozorování zatmění Měsíce, pátek 28. srpna 2026 ráno
Na hvězdárně je vesmír hned o kousek blíž

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni je jediným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. Tato příspěvková organizace získala svou současnou podobu již před deseti lety - připojením části zrušené Hvězdárny...

19. března 2026  11:57

