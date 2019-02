Jen ventil zapečetěný fólií nebo plombou zaručuje, že lahev řádně naplnil kvalitní dodavatel, že prošla před expedicí kontrolou a že ji před vámi nikdo nepoužíval.

PLOMBA A REVIZNÍ ZKOUŠKA

Datum poslední revize je vyraženo na límci lahve, ale pro lepší orientaci se také značí nástřikem přímo na vrcholu. Pokud má lahev na plášti nápis P15Y, datum poslední zkoušky by nemělo být starší než 15 let. Když tento nápis nemá, poslední zkouška by neměla proběhnout před více než 10 lety.