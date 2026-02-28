Konec šmouh a špinavých rámů. Jak na jarní mytí oken moderně a bez chemie

Marek Burza
Zima dává oknům zabrat víc, než si často uvědomujeme. Prach z ovzduší, pyl, mastné usazeniny z dopravy i kondenzace vlhkosti v interiéru se postupně ukládají na skle i rámech.
Mytí oken

Mytí oken | foto: Adam JonesCreative Commons

Než se pustíte do skel, začněte rámy.
Žádná zbytečná chemie, stačí jen voda se saponátem.
Mokrou vodu pak setřete stěrkou.
Čističe na sklo vytvářejí jemný ochranný film, po kterém déšť a prach snadněji...
6 fotografií

Na jaře proto nejde jen o „běžné umytí“, ale o důkladný restart, který oknům vrátí průhlednost a svěžest – ideálně bez zbytečné námahy a opakování práce. Právě jarní období je navíc ideální chvílí, kdy se vyplatí oknům věnovat víc pozornosti a nastavit si nový úklidový rytmus.

„S jarním mytím oken nespěchejte hned při prvních slunečných dnech. Přímé slunce způsobí rychlé zasychání vody a vznik šmouh. Ideální je suchý, ale zatažený den, kdy má čisticí roztok čas na povrchu rovnoměrně působit. Výsledkem je čistší sklo bez map a nutnosti dodatečného leštění,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Nejprve rámy a okolí

Častou chybou je začít rovnou se sklem. Po zimě je klíčové nejdřív očistit rámy, těsnění a parapety. K čemu by vám byla čistá skla, když by dojem „zabily“ špinavé rámy.

Mýt okna v zimě? Ano, ale ne v mrazu, radí profesionálové

Hrubé nečistoty stačí setřít vlhkým hadříkem, u odolnější špíny pomůže jemný čisticí prostředek přizpůsobený materiálu rámu (plast, dřevo, hliník). Tento krok zároveň prodlužuje životnost rámů a zlepšuje celkový vzhled okna.

Na sklo stačí méně chemie

Na samotné sklo často stačí voda s malým množstvím čisticího prostředku. Po zimě se vyplatí dát pozor hlavně na mastné usazeniny a pyl, které mají tendenci vytvářet matný film.

Přemíra chemie ale paradoxně škodí – zanechává povlak, na kterém se šmouhy tvoří ještě snadněji. Čím jednodušší složení, tím čistší a přirozenější výsledek.

Roztok nanášejte rovnoměrně po celé ploše, ideálně pomocí mikrovláknového návleku nebo rozprašovače. Sklo musí být dostatečně vlhké, aby se nečistoty skutečně uvolnily a nebyly jen roztírány po povrchu. Díky tomu se výrazně sníží riziko viditelných tahů po zaschnutí.

Aku vysavač na okna působí rychle, čistě, bez kapek

Kdo chce využít nejmodernější techniky, využije i akumulátorové vysavače na okna, které nahradí klasickou stěrku i utěrky. Vlhkost i nečistoty odsaje přímo do nádobky, takže voda nestéká na parapety ani podlahu a na skle nezůstávají mapy.

Nezapomínejte na detaily

Šmouhy často nevznikají na ploše, ale u okrajů, v rozích a u těsnění. Právě tam se vyplatí krátká kontrola při každém mytí. Čisté rámy navíc zpomalují opětovné znečištění skla a celkově zlepšují dojem z okna.

Výsledkem je rovnoměrně čistý povrch bez šmouh, a to i na větších plochách nebo francouzských oknech. Práce je navíc výrazně pohodlnější a fyzicky méně náročná.

Právě na jaře oceníte také rychlost – okna jsou hotová výrazně dřív než při tradičním leštění hadrem a novinami. To se hodí zejména v domácnostech s větším množstvím oken nebo tam, kde je potřeba úklid zvládnout v jednom dni.

Jak si udržet čistá okna po celý rok

Jarní mytí je ideální příležitost nastavit si jednoduchý režim údržby, díky kterému už nebudete muset okna znovu „zachraňovat“ od nuly. Pravidelná péče navíc šetří čas i energii v dlouhodobém horizontu.

Místo jednoho velkého úklidu každých několik měsíců se vyplatí rychlá údržba jednou za 4–6 týdnů. Stačí voda, minimum prostředku a rychlé odsátí – nečistoty se nestihnou usadit a práce je otázkou minut. Okna tak zůstávají průběžně čistá a nikdy nepůsobí zanedbaně.

Čistič na okna, leštěnka i osvěžovač vzduchu. Jak je snadno vyrobíte doma

Zkuste využít čističe na sklo. Vytvářejí jemný ochranný film, po kterém déšť a prach snadněji stékají. Okna tak zůstávají déle čistá a další údržba je výrazně jednodušší. Tento efekt oceníte zejména v období pylu nebo při častých jarních přeháňkách.

Tygr Ozzy ze zlínské zoo zamířil do Portugalska, stěhování proběhlo hladce

Tygr Ozzy se stěhoval ze Zoo Zlín do portugalského Lisabonu. (únor 2026)

Téměř dvouletý tygří samec Ozzy před několika dny opustil rozlehlý výběh tygrů ussurijských ve zlínské zoo a vydal se na cestu do nového domova. Na doporučení mezinárodního koordinátora zamířil do...

25. února 2026  8:54

Žluklé ořechy mohou škodit. Naučte se poznat ty kvalitní během pár sekund

Oříšky jsou zdravé mlsání, jde jen o to, aby se špatným skladováním nezkazily.

Ořechy jsou velmi ceněnou a nutričně bohatou potravinou, kterou si lze dopřát, ať už jako rychlou svačinu, přísadu do salátu nebo základ pečení. Jenže ne každý sáček v regálu je stejný. Jak se...

25. února 2026

