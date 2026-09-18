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Myši stačí otvor šest milimetrů. Obvod domu projděte dřív, než koupíte pasti

Ivana Vaňkátová
  4:00
Taková díra je pro myšku jako obří vrata. Dokáže se protáhnout mnohem menším...

Taková díra je pro myšku jako obří vrata. Dokáže se protáhnout mnohem menším otvorem... | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Letadlo skandinávské společnosti SAS na cestě z Norska do Španělska neplánovaně...
Myš domácí
Myšice křovinná
Myšice lesní
9 fotografií
S prvním podzimním ochlazením se do domů, sklepů a chalup začínají stahovat hlodavci, kteří do té doby spokojeně žili venku. Než ale bezhlavě nakoupíte zásobu pastiček, vyplatí se zkontrolovat obvod domu a správně určit, s kým máte tu čest. Myši k usídlení stačí otvor široký pouhých 6 milimetrů – tedy přibližně jako obyčejná tužka.

Kudy se hlodavci dostávají dovnitř?

Mnoho majitelů nemovitostí žije v iluzi, že dokud nemají v základové zdi díru velikosti pěsti, jsou v bezpečí. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) i agentury pro ochranu životního prostředí však varují: dospělá myš se dokáže protáhnout škvírou o šířce pouhých 6 milimetrů. Pokud tedy otvorem prostrčíte obyčejnou tužku, projde jím i myš.

Při podzimní obhlídce domu se proto vyplatí zaměřit na místa, která lidské oko snadno přehlédne:

  • Rozvody a instalace: Prostupy kolem vodovodních trubek, odpadů, plynu, elektřiny a datových kabelů pod dřezem či za myčkou a lednicí.
  • Okolí dveří a vrat: Opotřebovaná kartáčová těsnění, sešlapané prahy a spodní hrany garážových vrat.
  • Sklep a základy: Větrací průduchy, podlahové vpusti a drobné praskliny na přechodu mezi fasádou a terénem.
  • Půda a střecha: Napojení podbití střechy, římsy a nechráněné štěrbiny ve štítech. Myš domácí je vynikající šplhavec, takže cestu do domu nehledá jen u země.
Letadlo skandinávské společnosti SAS na cestě z Norska do Španělska neplánovaně...

Pozor na montážní pěnu

Častou chybou bývá narychlo zapěnit nalezené díry klasickou PUR pěnou. Hlodavci se skrze stříkanou pěnu, plast nebo měkké dřevo bez problémů prokoušou. Pokud chcete spáry utěsnit natrvalo, kombinujte výplň s kovovou mřížkou, nerezovou drátěnkou (ocelovou vlnou) nebo pevným tmelem a stavební chemií.

Jak výskyt myši poznat včas? Trus, zvuky ve stropě a ohryzané obaly

To, že máte v domě nevítaného podnájemníka, obvykle zjistíte o několik dní dříve, než ho poprvé zahlédnete na vlastní oči. Hlodavci za sebou nechávají nepřehlédnutelné stopy:

  • Drobné výkaly: Myší trus připomíná tmavá zrnka rýže dlouhá přibližně 5 milimetrů, z obou stran špičatá.
  • Stopy po hlodání: Ohryzané rohy kartonových krabic, plastových sáčků s těstovinami nebo izolací.
  • Noční šramot: Šustění, škrábání a pohyb v podhledech, za sádrokartonem nebo pod podlahou, k němuž dochází nejčastěji po ztišení domácnosti.
  • Pachové stopy: Dlouhodobou přítomnost myši domácí doprovází charakteristický, lehce štiplavý pach (“myšina“) a mastné otěry srsti podél stěn.

Myší trus nevysávejte nasucho!

Při úklidu trusu v dlouho zavřeném sklepě či na chalupě nikdy nepoužívejte vysavač ani koště. Nasucho rozvířený prach z trusu a moči může přenášet nebezpečné infekce. Zdravotní metodiky doporučují vzít si rukavice, znečištěné místo důkladně postříkat dezinfekčním prostředkem, nechat ho pět minut působit a teprve poté vše za mokra setřít papírovou utěrkou.

Myšák Stuart Little

Poznávací znaky hlodavců: Kdo se k vám vlastně nastěhoval?

Sáhnout hned po pasti bez znalosti protivníka nebývá nejefektivnější. Různé druhy hlodavců vyžadují trochu jiný přístup i výběr návnady. Kdo se u vás na podzim může objevit?

Myš domácí (Mus musculus)

Typický obyvatel lidských obydlí má drobnější tělo (65–95 mm) s poměrně malýma očima a ušima. Zbarvení bývá celkově šedohnědé bez přechodu na břiše. Její ocas je téměř holý, šupinatý a dosahuje délky 60–105 mm (představa, že má myš domácí spolehlivě kratší ocas než tělo, je mýtus – délky se často překrývají). V domě dokáže žít a množit se celoročně.

Myš domácí

Myšice křovinná a lesní (Apodemus)

Na podzim velmi častí návštěvníci zahradních domků, garáží a chalup. Oproti myši domácí mají nápadně velké, vystouplé „korálkové“ oči, velké uši a výrazně světlé až bílé bříško.

  • Myšice křovinná má hnědavý hřbet a na hrudi může mít drobnou žlutavou skvrnu nebo proužek.

Myšice křovinná

  • Myšice lesní bývá o něco větší a od křovinné se nejlépe pozná podle žlutého zbarvení na hrdle, které tvoří souvislejší náprsenku nebo příčný pás mezi předními končetinami. Bez přímého srovnání je ale rozlišení obou myšic oříškem i pro odborníky.

Myšice lesní

Hraboš polní a norník rudý

Hraboše i norníka poznáte na první pohled podle zavalitějšího, válečkovitého těla a tupější hlavy s malýma ušima částečně skrytýma v srsti.

  • Hraboš polní má velmi krátký ocas (dosahuje zhruba jen třetiny délky těla) a do vnitřků domů proniká spíše omylem.

Hraboš polní

  • Norník rudý se pyšní typickým rezavě až červenohnědým hřbetem a ocasem dlouhým přibližně do poloviny těla. Na podzim se občas schovává v kůlnách či hospodářských staveních.

Norník rudý

Hryzec vodní

Největší z této skupiny hlodavců. Je robustní, tmavě zbarvený s tupým čenichem a chlupatým ocasem. Hryzec ale není typickým obyvatelem spížek – drží se v podzemních norách na zahradách, u vodních ploch a ovocných stromů.

Hryzec vodní

Speciální host. Není to myš, ale rejsek!

Pokud doma narazíte na drobečka s nápadně protáhlým, špičatým rypáčkem a miniaturníma očkama, nemáte v domě hlodavce, ale rejska. Rejsek je hmyzožravec (příbuzný ježkům), takže vám ve spíži mouku ani těstoviny neprokousne. Do sklepa či kůlny se stahuje jen za teplem a za lovem pavouků či hmyzu. Jelikož jde o užitečného a chráněného tvora, do klasických pastiček na myši nepatří – nejlépe ho odchytíte do živolovné pasti na kousek masa nebo psí granulku a vypustíte zpět na zahradu.

Rejsek

Utěsnit dřív, než klást pasti. Co stihnout do konce září?

Úspěšný boj s hlodavci nespočívá v tom, že nejprve domem rozmístíte desítky pastiček a teprve za měsíc se podíváte po škvírách. Správná strategie vyžaduje spojené kroky:

  1. Projít obvod budovy: Zkontrolujte všechny spáry kolem 6 mm, prostupy trubek a spodní hrany dveří.
  2. Kvalitně utěsnit vstupy: Použijte kombinaci plechu, kovových síťek a tmelu místo pouhé pěny. Skvělé jsou třeba drátěnky na nádobí.
  3. Současně odchytat zvířata uvnitř: Nastražte klasické sklapovací nebo živolovné pasti podél stěn a do míst s viditelným trusem. Jako návnada výborně funguje ořech, kousek opečeného chleba nebo ovesné vločky (mnohem lépe než mýtický sýr).
  4. Odstranit lákadla: Potraviny, krmivo pro mazlíčky i semena přesypte do pevných skleněných či plechových nádob. Z těsné blízkosti fasády odstraňte nahromaděné palivové dříví a hustou vegetaci, která hlodavcům slouží jako bezpečný úkryt.
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