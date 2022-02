Zatoulala se vám do domu myš? Kromě pastiček lze zkusit i návnady

Jakmile zmizí úroda ze zahrady a uskladníte ji na zimu, zcela pochopitelně se za ní stahují i myši. Na chalupě ani nemusíte uskladňovat žádnou úrodu, malí hlodavci si tam vždycky něco najdou. Pokud jste na ně nenastražili nic preventivně a je jasné, že máte myš v domě, řešení tu pořád jsou.

Kdo má s hubením živých tvorů problém, může zkusit myš odchytit živou, do pastičky v podobě drátěné klícky, do níž nastražíte třeba ořechová jádra, kousek špeku nebo tvrdého sýra. Po odchycení myš co nejdále od domu zase vypustíte na svobodu. Jen musíte takovou pastičku často kontrolovat a manipulujte s ní ideálně v rukavicích, lidský pach myš nepřiláká. Což koneckonců platí pro všechny pasti na myši.

Další varianty už jednoznačně cílí na zahubení vetřelce a v televizním Receptáři prima nápadů je představili zkušení zahradníci. Počínaje klasickými pastičkami na myši, které se dříve vyráběly ze dřeva a prodávaly se po koruně.

Ty se dnes vyrábějí z plastu, lépe se s nimi manipuluje a pochopitelně se i snadněji čistí. Jako návnada opět poslouží něco dobrého na zub. Nicméně člověk je jako lovec stále konfrontován s lapenou mrtvou či trpící myší, kterou je pak nutné z pasti vysvobodit a zbavit se jí.

To tzv. deratizační staničky, do kterých se umísťují měkké nástrahy (tedy otrávené návnady), se tváří jako „čistá práce“. Tyto staničky jsou v podstatě jednoduché plastové boxy s otvorem, který myši umožní vstup, ale domácí mazlíčci ani děti by se k otrávené návnadě dostat neměli. Na rozdíl od nich myš jed pozře a za nějaký čas někde o kus dál zemře.

Proč by měl být jed schovaný v plastovém boxu pro myši atraktivnější než uskladněná zelenina či jiné potraviny? Výrobci mysleli na vše a měkké návnady ovoněli skořicí, vanilkou či čokoládu, tomu prostě myši neodolají.

Tzv. jednorázový deratizační box použijte, pokud máte myš už někde v místnosti. Po pozření nástrahy uhyne do tří hodin.

Od okamžiku konzumace pak obvykle trvá jeden až dva dny, než jed udělá své. Je už jen otázka, kde mrtvou myšku najdete. Proto se doporučuje nastražit tyto deratizační staničky preventivně pod podlahy terasy či do garáží, tedy na místa, kudy se myši obvykle snaží do domu dostat.

Pokud už ovšem s jistotou víte, že vám myš hospodaří v některé místnosti v domě či v bytě, můžete použít tzv. jednorázovou deratizační staničku, do níž se vkládá nástraha obsahující jinou účinnou látku, která myš otráví maximálně do tří hodin. A vy už ji pak jen odklidíte.