Skvělým pomocníkem může být vysokotlaký čistič, neboli tlaková myčka, která dokáže odstranit nečistoty rychle a efektivně. Ale je třeba s ní zacházet správně.

S myčkou s citem

„Tlaková myčka čistí pomocí velmi silného, koncentrovaného proudu vody. Díky tomu snadno odstraní usazeniny, které byste jinak museli složitě drhnout. Právě síla proudu je ale zároveň to, na co si musíte dát pozor. Pokud byste trysku přiblížili příliš blízko ke zdi, mohli byste poškodit omítku – obzvlášť pokud je starší nebo méně odolná. Proto je důležité pracovat s odstupem a začínat na nižším tlaku. Tlak zvyšujte jen tehdy, pokud vidíte, že to fasáda snese. Vždy se vyplatí začít opatrně a sledovat, jak povrch reaguje,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Neméně důležitá je i teplota vody. Ideální je nepřekračovat 35 °C. Teplejší voda může fasádě spíš uškodit, navíc většina nečistot se odstraní i vlažnou vodou – zvlášť pokud přidáte vhodný čisticí prostředek.

Dnes už existují speciální přípravky přímo na fasády, určené na konkrétní typ znečištění. Jiný prostředek použijete na výkvěty solí, jiný na mech, plísně nebo mastnotu.

„Do čištění se pusťte ideálně za suchého, mírně teplého počasí. Není nutné čekat na letní vedra, ale pokud prší, fouká vítr nebo mrzne, raději den ještě odložte. Dubnové a květnové dny bývají proměnlivé, ale i pár hodin bez srážek vám může stačit. Vyhněte se také přímému slunci – voda pak rychle zasychá a může na fasádě zanechat skvrny,“ doporučuje Rom.

Začněte shora

Samotné čištění začněte odshora, nečistoty tak budou přirozeně stékat dolů a nebudete si zbytečně špinit už očištěné části. Pohybujte se pomalu, systematicky a každému kousku fasády věnujte dostatečnou pozornost. Práce s tlakovou myčkou není o rychlosti, ale o pečlivosti – právě ta rozhodne o konečném efektu.

Když se dostanete k nižším partiím domu, buďte opatrní. Tam je fasáda často víc náchylná k poškození, protože je vystavená vlhkosti a kontaktu se zeminou.

Zde je opravdu klíčové nastavit si nízký tlak a držet si odstup od stěny. Trysku přibližujte k povrchu postupně a všímejte si, zda nedochází k odlupování omítky nebo změně barvy.

Po dokončení čištění zvažte, jestli by fasádě neprospěla další ochrana. Existují speciální impregnace nebo ochranné nátěry, které na povrchu vytvoří jemnou vrstvu a zpomalí usazování nových nečistot. Výhodou je, že fasáda zůstane déle čistá a příští údržba bude o to jednodušší.