Sedm perných chvilek s myčkou, jak je zvládnout bez opraváře

1. Co když přístroj vůbec nespustí?

Nejdřív se podívejte, jestli nevypadla pojistka. Pokud nezjistíte závadu tam, zkontrolujte přívod vody, protože když do přístroje nepřitéká voda, nefunguje. Proveďte to tak, že vodu zavřete a odšroubujete hadici. Usazeniny odstraňte nejlépe octovým čističem. Podívejte se také na napojení hadice, i to může být ucpané.

2. Co když se myčka nezahřívá?

V takovém případě asi z kohoutku nepřitéká dost vody. Zkontrolujte, jestli je přívod vody naplno otevřený a jestli jsou hadice dobře průchodné. Pokud ne, vyčistěte je horkou vodou a saponátem. Pomůže vám při tom i úzká štětka na láhve.

3. Co když v myčce zůstává voda?

Jestliže voda po proběhnutí programu neodtéká, jak by měla, může být zablokované sítko. Takže ho vyjměte a vyčistěte. Také výpustní hadice může být zanesená nebo třeba přehnutá, to také odtok vody zablokuje. Je také možné, že ji bude potřeba vyměnit.

4. Co když se myčka dobře nečistí?

Pokud je nádobí i po umytí v myčce špinavé, může být příčinou znečištění uvnitř přístroje. Co s tím? Pravidelně čistěte horkou vodou s čisticím prostředkem sítko a horní ostřikovací ramena. Ucpávky odstraňte párátkem. A před každým zapnutím zkontrolujte, jestli se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.

5. Co když je nádobí mokré?

Myčka má za úkol nádobí nejen umýt, ale také důkladně osušit. Pokud správně nesuší, možná nemá dostatek leštidla. Ukáže vám to kontrolka. Pravidelně doplňujte nejen leštidlo, ale i sůl.

6. Co když na sklenicích zůstává film?

Viz rada výše, protože tentokrát nejspíš chybí dostatek soli. Ta je potřeba ke změkčení vody – pokud se tak neděje, zůstávají na skle vápenité usazeniny, které ho potáhnou našedlým filmem. Další příčinou by mohlo být předávkování čisticím prostředkem, to se stává hlavně tehdy, používáte-li místo kapslí (nebo tekutého prostředku) prášek. Zkuste proto snížit dávkování. Když to nepomůže, zkontrolujte, jestli je přístroj nastavený na správný stupeň tvrdosti vody. U každého typu to funguje jinak. Poraďte se proto s návodem k používání. Důležité je také pravidelné odstraňování vápenitých usazenin z myčky.

7. Co když přístroj páchne?

Možná to znáte – sotva se otevřou dvířka myčky, po celé kuchyni se rozline nepříjemný zatuchlý odér. Příčinou bývají zbytky jídla usazené v odtokovém sítku, v hadicích nebo v přihrádce na příbory. S tímhle vám pomůže ocet nebo soda. Velkorysé množství jednoho z těchto prostředků (nikdy ne oba naráz!) dejte do myčky a nechte projít jedním programem naprázdno. Případně vyčistěte sítko zvlášť. Prevencí tohoto problému také je naučit se pokaždé z nádobí odstranit zbytky jídla, dříve, než ho vložíte do myčky.