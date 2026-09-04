„Tady to moc vesele nevypadá,“ podotkl u vchodu Zdeněk Pohlreich. Provozní Vendy a její snoubenec Michal provozují společně restauraci. Jak Michal vysvětluje: „Toto místo má historii, že tu nikdo nevydržel půl roku. My máme v plánu tady zůstat – a proto musíme zjistit, kde je problém.“
Restaurace si vydělá na svůj provoz, část peněz na výplaty dávají s Vendy ze svého. Což není udržitelné. „Hospoda se nedá dělat v sebeobraně,“ podotkl nad jídelníčkem šéf. A pak začal objednávat.
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Nejprve se zjistí, že španělský ptáček došel, že pizza podle výběru není na skladě a navíc ta náhradní podle jídelníčku „z pece“ je vlastně mražená. A to byla vlastně to nejlepší, co se dostalo Zdeňkovi na stůl.
Ano, šéfe! 2026
Český licenční pořad podle formátu Gordona Ramseyho Kitchen Nightmares. Pochopitelně s některými technickými inovacemi oproti startu pořadu v roce 2009.
Každý čtvrtek večer ho uvidíte na stanici Prima.
Problém je hlavně v nezkušeném kuchaři, synovi Vendy, který se sice kdysi nadšeně vrhl na svůj úkol, ale po tři čtvrtě roce už úplně vyhořel a lehká Pohlreichova kritika ho přinutila k pláči. Což rozhodilo i Zdeňka, který si za celou svou kuchařskou kariéru také určitě musel vytrpět své a nějak se z toho oklepat.
Je tam problém v tom, že máma kuchaře žije v přesvědčení, že kuchařina je pro jejího syna skutečný cíl, ale on se jí bojí říct, že toto pro něj už skončilo. Baví ho to stále méně a méně.
„Já ti řeknu, proč tě to nebaví. Přijdeš do práce jako robot, řekneš si: něco uvařím, on si to stejně nikdo nekoupí. A na konci měsíce budeš doufat, že dostaneš nějakou výplatu. A to je práce na houby,“ zhodnotí Pohlreich.
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A zátěžový den jenom potvrdil, jak to jedině mohlo dopadnout. Katastrofa je slabé slovo. Ale v Pohlreichovi kuchař Dominik vzbudil trochu naděje, že by nemusel být ztraceným případem. Když mu ukázal pár jednoduchých fíglů za plotnou, doufal, že ho trochu povzbudí.
A tak dal celé rodině velký úkol: vymyslet denní menu, kterým by se vymanili z jejích současných prvohor, kam v současné době jejich restaurace Trilobit patří. Pohled na rodinu, která se sice tváří, že všemu rozumí, ale přitom sedí jako pecky, nedává moc naděje, že ráno přijdou čerství a s nadějným plánem.
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Jídlo přijde okoštovat klub rýpavých důchodců, kteří v zátěžovém testu podnik v podstatě roznesli na kopytech s tím, že už tam v životě nevkročí. Jenže teď otočili o 180 stupňů a chtěli si říkat o recepty.
A jak to s Trilobitem skončilo? Po čtvrt roce se do něj Pohlreich vrátil a shledal několik změn. Bývalý kuchař už v něm nepracuje, zato se zlepšily vztahy s jeho matkou, všechno si vyříkali. Noví kuchaři pracují uspokojivě, i když to na hvězdu není.
A co vy, byli jste v restauraci Trilobit ve Veselí na Lužnicí? Jak se vám tu líbilo?