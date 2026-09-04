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Mražená pizza a kuchař v slzách. Pohlreich křísil Trilobit z prvohor

Marek Burza
Bylo to místo, kudy projíždělo hodně lidí. Dnes je tu dálnice, která prospívá plynulosti dopravy, ale restauračnímu byznysu moc ne. Pohlreich přijel na místo, které za posledních sedm let prý mělo asi sedm majitelů. To o něčem svědčí.

„Tady to moc vesele nevypadá,“ podotkl u vchodu Zdeněk Pohlreich. Provozní Vendy a její snoubenec Michal provozují společně restauraci. Jak Michal vysvětluje: „Toto místo má historii, že tu nikdo nevydržel půl roku. My máme v plánu tady zůstat – a proto musíme zjistit, kde je problém.“

Ta čočka je, jako kdyby tu stavěli dálnici a vyklopili to jako kolečko s maltou.
Restaurace Trilobit
Je to komplex několika objektů včetně ubytování.
Návštěva se odehrávala během zimních měsíců.
16 fotografií

Restaurace si vydělá na svůj provoz, část peněz na výplaty dávají s Vendy ze svého. Což není udržitelné. „Hospoda se nedá dělat v sebeobraně,“ podotkl nad jídelníčkem šéf. A pak začal objednávat.

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Nejprve se zjistí, že španělský ptáček došel, že pizza podle výběru není na skladě a navíc ta náhradní podle jídelníčku „z pece“ je vlastně mražená. A to byla vlastně to nejlepší, co se dostalo Zdeňkovi na stůl.

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Problém je hlavně v nezkušeném kuchaři, synovi Vendy, který se sice kdysi nadšeně vrhl na svůj úkol, ale po tři čtvrtě roce už úplně vyhořel a lehká Pohlreichova kritika ho přinutila k pláči. Což rozhodilo i Zdeňka, který si za celou svou kuchařskou kariéru také určitě musel vytrpět své a nějak se z toho oklepat.

Je tam problém v tom, že máma kuchaře žije v přesvědčení, že kuchařina je pro jejího syna skutečný cíl, ale on se jí bojí říct, že toto pro něj už skončilo. Baví ho to stále méně a méně.

„Já ti řeknu, proč tě to nebaví. Přijdeš do práce jako robot, řekneš si: něco uvařím, on si to stejně nikdo nekoupí. A na konci měsíce budeš doufat, že dostaneš nějakou výplatu. A to je práce na houby,“ zhodnotí Pohlreich.

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A zátěžový den jenom potvrdil, jak to jedině mohlo dopadnout. Katastrofa je slabé slovo. Ale v Pohlreichovi kuchař Dominik vzbudil trochu naděje, že by nemusel být ztraceným případem. Když mu ukázal pár jednoduchých fíglů za plotnou, doufal, že ho trochu povzbudí.

A tak dal celé rodině velký úkol: vymyslet denní menu, kterým by se vymanili z jejích současných prvohor, kam v současné době jejich restaurace Trilobit patří. Pohled na rodinu, která se sice tváří, že všemu rozumí, ale přitom sedí jako pecky, nedává moc naděje, že ráno přijdou čerství a s nadějným plánem.

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Jídlo přijde okoštovat klub rýpavých důchodců, kteří v zátěžovém testu podnik v podstatě roznesli na kopytech s tím, že už tam v životě nevkročí. Jenže teď otočili o 180 stupňů a chtěli si říkat o recepty.

A jak to s Trilobitem skončilo? Po čtvrt roce se do něj Pohlreich vrátil a shledal několik změn. Bývalý kuchař už v něm nepracuje, zato se zlepšily vztahy s jeho matkou, všechno si vyříkali. Noví kuchaři pracují uspokojivě, i když to na hvězdu není.

A co vy, byli jste v restauraci Trilobit ve Veselí na Lužnicí? Jak se vám tu líbilo?

Navštívíli jste v poslední době Trilobit? Jak se vám tam líbilo?

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