Mlsejte moruše, snížíte spotřebu kofeinu i vysoký krevní tlak

Chtěli byste omezit například přísun kofeinu, ale povzbuzení během dne potřebujete? Chlazená šťáva z plodů moruše údajně působí jako vynikající osvěžující a povzbuzující nápoj, který suverénně nahradí i kávu.

Tento ovocný strom pochází z Asie, kde jeho listy sloužily jako potrava pro larvy bource morušového. Moruše se stala oblíbenou především díky lahodným medově sladkým až mírně nakyslým plodům, které jsou skutečnou delikatesou, ať čerstvé, nebo sušené.

Císař Karel Veliký nařídil pěstovat morušovník na císařských farmách a díky tomu si dnes můžeme pochutnávat na moruši bílé, černé, červené, existují i převislé a další odrůdy. Morušovník si navíc můžete zasadit i na své zahradě, stačí si nechat poradit v zahradnictví ideální kultivar.

V tradiční čínské medicíně se moruše využívají zcela běžně. I Evropané už jim začínají přicházet na chuť, objevovat jejich blahodárné účinky na lidské zdraví a opěvovat je jako jednu ze superpotravin.

Šťáva z plodů působí antibakteriálně a močopudně, napomáhá organismu zbavovat se hlenů, zmírňuje kašel, bolesti v krku a snižuje horečku. V Asii se moruše používají také k léčbě vysokého krevního tlaku nebo žaludečních zánětů. Pomáhají také při onemocnění průdušek a krevního oběhu, ateroskleróze, střevních potížích a zácpě.

Moruše by do svého jídelníčku měli zařadit také cukrovkáři a všichni lidé, kteří se snaží zhubnout. Obsahují totiž látku zvanou moranolin, jež napomáhá udržení optimální hladiny glukózy a kromě toho zpomaluje vstřebávání sacharidů. To v praxi znamená, že prodlužuje pocit sytosti a zmírňuje chutě na sladké.

Nemluvě o tom, že k pocitu nasycení pomáhá i obsažená vláknina. Budete-li plody moruše jíst pravidelně, udržíte si také zdravé množství červených krvinek a vyhnete se cévním onemocněním.

Zasaďte si moruši na džemy, víno i čas

Čerstvé moruše je idální hned zpracovat, využít je můžete třeba do zdravých ovocných dortů nebo z nich připravit třeba lahodné víno.

Velmi pěkně vypadá v zahradě převislá moruše bílá (Morus alba pendula). Současně je to ovocný stromek plodící úžasné chutné a zdravé ovoce, na čaj pak využijete i její listy. A přestože jde o moruši bílou, některé kultivary mají i tmavé až černé plody.

Plody se dají výborně využívat také jako náhražka malin a ostružin. Můžete je jíst syrové s cukrem a šlehačkou nebo i sušené, přičemž se hodí do snídaňových kaší, suchých směsí, smoothies i salátů. Lze je přidat do džemů, sirupů, kompotů, domácích limonád nebo koláčů. Výtečné jsou také ve zmrzlinách, krémech i jogurtech. Vychutnáte si je nejen nasladko, ale i jako přílohu k masu nebo v různých omáčkách.

Užitek ovšem můžete mít nejen z plodů, ale také z listů morušovníku, ze kterých se připravuje léčivý čaj. Jeho pravidelné popíjení podporuje dobrou funkci jater, pomáhá při revmatismu a přispívá i k omlazení pokožky. Listy obsahují fytosteroly, které snižují hladinu LDL cholesterolu, tedy toho „špatného“, co ucpává cévy. Kyselina gama-aminomáselná zase působí antistresově a vyrovnává tlak.

Jednoduše řečeno, moruše je dar, který bychom měli maximálně využít.

Výsadba stromů a keřů je sice většinou vhodnější na podzim, ale pokud pohlídáte zálivku, můžete je sázet i během jara.