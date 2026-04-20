Tradiční moravské odrůdy vína: Proč znovu milujeme Frankovku či Tramín?

Vinařský svět je plný módních vln. Jednou všichni touží po novozélandském Sauvignonu, podruhé po argentinském Malbecu. Mezitím se ale na prosluněných svazích jižní Moravy potichu odehrává velký návrat ke kořenům. Tradiční odrůdy, které pěstovali už naši dědové, ukazují svou ušlechtilou tvář. Frankovka, Svatovavřinecké nebo Modrý Portugal totiž do zdejší krajiny patří stejně neodmyslitelně jako cimbál a vinné sklípky.
Moravské víno a pohoda... | foto: PATRIA Kobylí

Návrat k tradici není jen nostalgií. Je to hledání autenticity a tzv. terroir – tedy jedinečného otisku půdy a klimatu v chuti vína. Právě staré moravské odrůdy jsou za staletí dokonale sžité s místními podmínkami a dokážou nabídnout charakter, který nikde jinde na světě nenajdete.

Frankovka: Královna moravských červených vín

Pokud bychom měli vybrat jednu jedinou odrůdu, která definuje charakter Velkopavlovicka, je to Frankovka. Tato odrůda miluje teplo, ale zároveň potřebuje dobré polohy, aby plně dozrála. Ve sklenici vás odmění tmavě granátovou barvou a typickou kořenitostí, kterou doplňují tóny ostružin a višní.

Frankovka je víno, které umí stárnout. Zatímco jako mladá je svěží a řízná, po pár letech v archivu se mění v sametový zážitek. Víno z Kobylí, kde má pěstování révy osmisetletou tradici, dosahuje díky slunným jihozápadním svahům své pověstné kvality, za kterou sbírá ocenění na prestižních výstavách.

Tramín červený: Kořenitá elegance

Z bílých odrůd nelze opomenout Tramín červený. Je to jedna z nejstarších a nejušlechtilejších odrůd vůbec. Poznáte ho okamžitě – jeho vůně je omamná, připomínající čajovou růži, rozkvetlou zahradu nebo exotické liči. V chuti je plný, bohatý a dlouhý. Tramín je ideálním společníkem pro slavnostní chvíle nebo k výraznějším pokrmům, jako jsou paštiky či asijská kuchyně.

Svatovavřinecké a Portugal: Víno pro radost z každého dne

Zatímco Frankovka vyžaduje pozornost, Modrý Portugal a Svatovavřinecké jsou o čistém požitku z pití.

  • Modrý Portugal je jemné, lehčí víno s nízkým obsahem kyselin. Je to ideální partner pro večerní posezení s přáteli – neunaví vás a krásně doprovodí lehčí jídla.
  • Svatovavřinecké (nebo lidově „Vavřinec“) zase vyniká svou ovocností, v níž často ucítíte povidla nebo sušené švestky.

Degustační tahák: Co k čemu nalít?

  • Frankovka: Skvěle doprovodí pečená masa, zvěřinu nebo zralé sýry.
  • Tramín červený: Vyzkoušejte ho k sýrům s modrou plísní nebo ke sladkým dezertům.
  • Modrý Portugal: Ideální k drůbežímu masu, těstovinám nebo jen tak k sýrovému prkénku.
  • Svatovavřinecké: Hodí se k tradiční české kuchyni, například k huse nebo kachně.
Jak vybrat to pravé moravské víno?

Hledat tyto klasiky se vyplatí u výrobců, kteří k nim přistupují s respektem. Příkladem je vinařství Patria Kobylí, které pod značkou Víno z Kobylí uvádí na trh vína, jež jsou doslova esencí tohoto kraje. Na 160 hektarech vinic hospodaří v režimu integrované produkce, což znamená maximální šetrnost k přírodě.

Právě tento přístup dovoluje vyniknout přirozenému charakteru odrůd. „Hrozny dozrávají do ideální cukernatosti a díky unikátnímu mikroklimatu Modrých hor, tedy mikroregionu pěti vyhlášených vinařských obcí, získávají svou typickou aromatiku,“ prozradila Lenka Secká ze společnosti Patria Kobylí.

Ať už sáhnete po klasickém Veltlínském zeleném, řízném Ryzlinku nebo právě po zmiňované Frankovce, máte jistotu, že pijete víno s jasným původem a poctivým příběhem.

Bublinky pro moderní osvěžení

Tradice ale neznamená ustrnutí v čase. Moderním doplňkem k moravským klasikám je nová národní značka perlivých vín Bublinky. Ty spojují lehkost a eleganci s autentickým původem – vyrábějí se výhradně z tuzemských hroznů schválených odrůd. Jsou důkazem, že moravské vinařství umí být svěží, hravé a přitom si zachovat svou tvář.

Bublinky, Víno z Kobylí

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Patria Kobylí.

Témata: víno, PATRIA Kobylí

