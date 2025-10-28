Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Fotogalerie 9

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových řezníků World Butchers’ Challenge v Paříži, kde letos reprezentovala Česko v kategorii do 35 let. Nože pak však nečekaně „pověsila na hřebík“ a do rukou si vzala jehly a nitě. Zvítězila její láska k folkloru. „Šiji a opravuji kroje. Koukejte, jak mám popíchané ruce.“ | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Josef Hympl
  17:00
Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových řezníků v Paříži, kde letos reprezentovala Česko v kategorii do 35 let. Nože pak však nečekaně „pověsila na hřebík“ a do rukou vzala jehly a nitě. Zvítězila její láska k folkloru a nyní šije a opravuje kroje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Sedíme na vaší rodinné terase a pohostila jste mě výborným zákuskem. Čekal bych od vás spíše pořádný krvavý steak.
Tak to se omlouvám. Nic podobného pro vás nachystaného nemám.

Dělám si legraci. Nicméně překvapila jste spíš letošní nečekanou změnou. Proč se účastnice prestižní světové pařížské soutěže řezníků – na niž jste se mimochodem intenzivně připravovala – náhle živí šitím a opravováním tradičních krojů? Co se ve vašem životě stalo?
Nic tak zvláštního. Folklor miluji už řadu let a už dávno jsem si vysnila, že bych se chtěla věnovat právě krojům. Svoje řeznické nože samozřejmě stále mám a celkem nedávno jsem třeba kamarádovi rozporcovala býka, ale věnovat se tomu nadále pracovně by bylo nesmírně fyzicky náročné.

Po roce a půl jsem byla vyhořelá. Nakonec jsem zakotvila v potravinářském řetězci, tam jsem byla velmi spokojená a postupně se účastnila několika soutěží. Vyhrála jsem tu regionální, kdy je totálně odbouraly naše škvarky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových...

28. října 2025

Kněžice vtrhly do domácností. Zjistěte, jak se jich zbavit šetrně

Podzim znamená pro většinu z nás svíčky, horký čaj a večerní zachumlání do deky. Teplo našeho domova ale vyhledávají také nevítaní návštěvníci v podobě kněžic. Tento smradlavý brouk na podzim hledá...

28. října 2025

Podzimní psí chřipka. Jak poznat kotcový kašel a předejít zápalu plic

S nástupem podzimního počasí přichází i sezona nachlazení a chřipek. Ohrožení nejsou jen lidé, ale nachlazení může potrápit i psa. Je důležité u nich nastydnutí nepodceňovat. Samotná onemocnění...

28. října 2025

Vyzkoušejte kuchyňské čarování s dýněmi. Od „polotovarů“ po skvělé obědy

Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A rovnou už taky průběžně zkoušejte recepty, jak za...

27. října 2025

Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Soutěž

David Štěpánek je kaprař, který poslal svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Jeho filozofií je hlavně pozorovat vodu a nebát se změnit místo, když prostě neberou.

27. října 2025

Zazimování želvy není věda. Stačí dodržet pár základních pravidel

Chováte suchozemskou želvu? Pak víte, že na podzim ji čeká důležitá mise. Nastává čas na zazimování želvy! Pro evropské druhy, jako jsou želvy Testudo hermanni (zelenavá) nebo Testudo graeca...

26. října 2025

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

26. října 2025

Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb

Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat...

25. října 2025

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

25. října 2025

Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám

Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...

24. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka

Premium

Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...

24. října 2025

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.