Oživuji mrtvé látky, říká žačka Liběny Rochové. Prodává odpad z textilek

MgA. Lenka Vacková (28) Vystudovala UMPRUM v Praze, ateliér Designu oděvu a obuvi.

Získala titul Módní designér roku (2017).

Založila obchod Textile Mountain, který prodává látky, jež by jinak zůstaly nevyužité.

Lenčino 3x NEJ:

Nejvíce mi chutná: Všechno s mákem, také ovoce a zelenina.

Nejvděčnější jsem: Za skvělé lidi, které mám kolem sebe.

Nejdůležitější je: Dělat to, co vás baví.