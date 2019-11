Jejími plody si jihoameričtí indiáni posilovali zdraví, vyroste i u nás

0:11 , aktualizováno 0:11

Mochyni peruánské se ne nadarmo přezdívá třešeň Inků. Právě u jihoamerických indiánů patřila konzumace jejích plodů ke způsobům, jak si posílit zdraví. Léčili s nimi například astma, revmatismus či malárii. Nepleťte si ovšem tuto jednoletou bylinu se známou trvalkou našich zahrádek, mochyní židovskou.

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen do sladkých jídel, ale i do rizota či do salátů. | foto: Getty Images