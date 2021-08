VIDEO: Děti si v zábavním parku mohou podojit krávu. Je napojená na vodovod

Na první pohled to vypadá, že se majitelé parku tak trochu zbláznili. Nejsou tu totiž živá zvířata, ale plastové napodobeniny. Jenže reakce dětí, které přijíždějí hlavně z velkých měst, dosvědčuje, že do parku plného atrakcí i taková „umělá“ farma docela zapadne.

Park si nehraje na ekokoutek, má za úkol poskytnout v prvé řadě dětem areál, kde se děti během dne mohou pořádně vyřádit na jednotlivých atrakcích a nabídnout tak i rodičům program, který je zvláště přes prázdniny nejvíce trápí: co s nimi podniknout.

Potvrzuje to i jeden z návštěvníků parku Jiří Zima. „Když jsem prvně viděl na internetu fotky plastových krav, koní, ovcí nebo hus, říkal jsem si, že je to trošku mimo. Jenže když jsme sem přišli a viděl jsem, jak mé děti reagují, jak si je hladí, česají jim hřívu a že si dokonce můžou podojit kravičku, je to pro ně úžasný zážitek,“ popsal své první dojmy.

Samozřejmě umělé krávy nedojí mléko. Jsou napojené na vodovod. Ale kdo má děti, ví jak rády si hrají s vodou. „Vodování“ je pro ně nejoblíbenější zábavou.

Podle něj je to výborný způsob s tím, aby se městské dítě prvně seznámilo s tím, jak taková farma funguje. Je to vlastně první stupeň poznání k seznámení se skutečnými zvířaty.

Mimo zvířat je farma vybavena i spoustou dobových zemědělských strojů. To je dobrý odrazový můstek zvláště pro prarodiče, kteří sem jezdí s vnuky, protože ti si často ještě pamatují, k čemu a jak se ty stroje používaly.

„Všechno jsme to postavili ze starých cihel, střechu ze starých tašek, takže to vypadá všechno jako původní. Dokonce se nám stalo, že když přišli někteří návštěvníci prvně, mysleli si, že je to původní statek. A ptali se: K čemu to tady vlastně ti vojáci měli,“ říká Jiří Antoš z milovického dětského parku Mirakulum.

Za největší výhodu však považuje servis pro rodiče. „Farma je oplocená a vstupní dvířka se otevírají tak, aby byla přístupná jen pro dospělé. Takže když jdou děti dovnitř, mohou je tam rodiče v klidu dát si hrát a nemusí se bát, že se někam zaběhnou a ztratí se. A rodiče si na chvíli mohou odfrknout,“ doporučuje.