Majitel největší sbírky lega je Čech. Napřesrok chci otevřít šesté muzeum, říká

Svou první krabici lega jste dostal v pěti letech. Přál jste si ji tehdy, nebo měli vaši rodiče tak skvělou intuici?

Byla to jejich intuice, já do té doby vůbec netušil, že nějaké lego existuje. Pamatuju si, jak jsem tehdy přišel ke stromečku, byly tam nějaké lyže a pak jsem uviděl tu barevnou krabici. Rozbalil jsem ji, hned jsem začal stavět – a tak to všechno začalo.

Ideální dovolená je ta, kdy zahodím telefon a mám opravdu čas relaxovat. A u toho stavět. Stavěl jsem třeba i během letu na Floridu. I na Kubu jsem si pár krabic vezl. sběratel lega Miloš Křeček