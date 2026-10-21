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Microgreens: Mikrobylinky, které si vypěstujete z parapetu během několika dnů

Komerční sdělení   4:00

Microgreens na parapetu — jednoduchý koníček i pro začátečníky | foto: Pixabay

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Nemusíte mít zahradu ani skleník, abyste si mohli dopřát čerstvé zelené výhonky po celý rok. Stačí několik kvalitních semínek, trocha světla a pár minut péče denně. Právě proto si pěstování microgreens získává stále více příznivců, jelikož je jednoduché, rychlé a výsledky jsou vidět během několika dnů.

Microgreens nejsou totéž co klíčky

Přestože bývají často zaměňovány, mezi klíčky a microgreens existuje důležitý rozdíl. Klíčky se konzumují krátce po vyklíčení společně se semínkem a kořínkem. Microgreens se naopak nechávají růst déle, až vytvoří první děložní nebo pravé lístky, a sklízí se seříznutím nad povrchem. Právě díky delší době růstu mají výraznější chuť, zajímavější strukturu a často i intenzivnější barvu než běžné klíčky. Díky tomu jsou i nutričně zajímavější, než zralá zelenina.

Mladé rostlinky přirozeně obsahují vitaminy, minerální látky i další živiny, které potřebují pro svůj růst. Právě proto bývají microgreens vyhledávanou součástí pestré stravy. Je však dobré mít na paměti, že ani ony nenahrazují rozmanitý jídelníček, ale představují jeho chutné zpestření. Velkou výhodou je také možnost pěstovat je prakticky po celý rok přímo doma.

Pěstování microgreens zvládne každý koníček

Pro pěstování microgreens postačí kvalitní semínka vhodná pro microgreens, miska nebo pěstební nádoba, voda a světlé místo bez přímého poledního slunce. Semínka se nejprve podle doporučení namočí a následně rovnoměrně rozprostřou na pěstební podložku nebo substrát. Během růstu potřebují pravidelnou vlhkost, dostatek vzduchu a běžnou pokojovou teplotu. Podle druhu jsou připravena ke sklizni zpravidla během jednoho až dvou týdnů. Podrobný návod krok za krokem, jak microgreens vypěstovat doma najdete i na webu Naklíčeno.cz, včetně startovací sady pro úplné začátečníky.

Velké oblibě se těší například brokolice, řeřicha, ředkvička, rukola, hrášek, slunečnice nebo vojtěška. Každý druh nabízí trochu jinou chuť i vzhled, takže si snadno vyberete své favority.

I jediná miska čerstvých výhonků dokáže proměnit obyčejný pokrm

Praktickým tipům pro pěstování microgreens doma se věnoval i Deník.cz, kde najdete i srovnání, kolikrát více vitamínů microgreens ve srovnání s dospělou zeleninou obsahují.

Jak microgreens využít v kuchyni

Čerstvě sklizené výhonky se nejlépe uplatní bez dlouhé tepelné úpravy. Výborně doplní zeleninové saláty, sendviče, pomazánky, polévky nebo těstoviny. Oblíbené jsou také jako ozdoba hlavních jídel, kterým dodají svěží chuť i atraktivní vzhled.

O tom, jak se dají čerstvé výhonky zakomponovat i do běžného vaření, psal také magazín Fityou.cz v článku o microgreens v kuchyni.

Pěstování microgreens je důkazem, že i na malém prostoru lze vypěstovat čerstvé zelené výhonky během několika dnů. Stačí kvalitní semínka, trocha péče a malý prostor jako je třeba parapet, který se během krátké doby promění v malou domácí zahrádku.

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Microgreens: Mikrobylinky, které si vypěstujete z parapetu během několika dnů

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