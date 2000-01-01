Do některých se možná nikdy nepodíváte. Pojďte se podívat na ikonická menu 30 špičkových michelinských restaurací. The Chairman (Hong Kong): Zaměřuje se na tradiční kantonskou kuchyni bez zbytečných moderních příkras, ale s dokonalou technikou. Služba je o rodinné atmosféře a respektu k historickým recepturám. Krabi v dušeném rýžovém víně a kuřecím tuku. Ikonický chod, kde je masitý krab podáván s plochými rýžovými nudlemi, které nasály všechnu drahocennou šťávu z vína a tuku.
Autor: The Chairman
Disfrutar (Barcelona, Španělsko): Tato restaurace se soustřeďuje na překvapivé techniky molekulární gastronomie a hravost. Jejich menu je plné optických iluzí a nečekaných textur, které mají za cíl hosta pobavit i fascinovat. Panchino plněné kaviárem. Tento pokrm je pravděpodobně nejslavnějším „snackem“ restaurace. Jde o neuvěřitelně lehké, nadýchané a smažené těsto (podobné italskému panchinu), které je uvnitř duté a naplněné štědrou porcí kaviáru a smetany. Jí se rukama a představuje dokonalý kontrast teplého křupavého těsta a studeného slaného vnitřku.
Autor: Disfrutar
Alchemist (Kodaň, Dánsko): Alchemist nabízí „holistický“ zážitek, který kombinuje jídlo s uměním, vědou a vizuálními efekty v planetáriu. Služby jsou zaměřeny na pohlcující divadelní představení, kde každý z padesáti chodů nese společenské poselství. The Perfect Foot (Dokonalá noha). Tento kontroverzní a vizuálně šokující chod je kuřecí pařát glazuovaný v omáčce z lokálních bylinek a podávaný na zlatém filigránu. Alchemist tímto jídlem upozorňuje na plýtvání potravinami a na to, že i méně ušlechtilé části zvířete mohou být v rukou mistra delikatesou.
Autor: Alchemist
Osteria Francescana (Modena, Itálie): Šéfkuchař Massimo Bottura zde přetváří italskou tradici do moderních uměleckých děl. Restaurace se zaměřuje na vyprávění příběhů skrze regionální suroviny, jako je parmazán nebo balzamikový ocet. Tortellini v krému z Parmigiano Reggiano. Massimo Bottura je mistrem v minimalistické prezentaci italské tradice. Tyto tortellini jsou ručně vyráběné a plněné směsí masa, podávané v hedvábně jemném, intenzivním krému ze sýra parmazán, který zraje minimálně 36 měsíců. Jde o esenci regionu Emilia-Romagna v jedné misce.
Autor: Osteria Francescana
The Fat Duck (Bray, Velká Británie): Heston Blumenthal se specializuje na multisenzorické stolování, kde jídlo stimuluje všechny smysly. Služby jsou postaveny na nostalgií protkaném „příběhu z dětství“, který hosta provází celým večerem. Sound of the Sea (Zvuk moře). Jeden z nejznámějších multisenzorických pokrmů historie. Host dostane sluchátka v mušli, ze kterých slyší šumění moře a křik racků, zatímco jí pokrm, který vypadá jako mořská pláž (pěna jako příboj, jedlý „písek“ z tapioky a dary moře).
Autor: The Fat Duck
Mirazur (Menton, Francie): Restaurace čerpá inspiraci z lunárního kalendáře a cyklů přírody. Služba se soustřeďuje na maximální čerstvost z vlastních zahrad a harmonii mezi mořem, horami a půdou na francouzsko-italské hranici. Grilovaný humr s rozmarýnem. Mauro Colagreco se v tomto chodu soustředí na element ohně a kouře. Humr je připravován přímo nad dřevěným uhlím a podáván v keramické nádobě s hořícím rozmarýnem a dalšími bylinkami ze zahrad Mira.
Autor: Mirazur
Geranium (Kodaň, Dánsko): Geranium je známé svou precizností a důrazem na rostlinnou stravu a dary moře. Atmosféra je vzdušná a elegantní, přičemž servis je laděn do skandinávského minimalismu s dokonalým technickým provedením. Vizuální les: Listy z topinamburů. Tento chod vypadá jako umělecká instalace z lesní půdy. Křehké „listy“ jsou vytvořeny z pyré z topinamburů a sušeny do dokonalé křupavosti, doplněny o různé druhy mechů a lišejníků, které jsou jedlé a upravené tak, aby evokovaly dánskou přírodu v zimním období.
Autor: Geranium
L’Arpège (Paříž, Francie): Alain Passard v této restauraci povýšil zeleninu na úroveň nejluxusnějších surovin. Služba je zde velmi osobní a zaměřuje se na oslavu biodynamického zemědělství a mistrovství práce s ohněm. Carpaccio z rajčat a jahod. Alain Passard v tomto chodu demonstruje svou lásku k zelenině a ovoci. Jde o velmi jemné plátky sezónních rajčat a jahod z jeho vlastní zahrady, doplněné o olivový olej, fleur de sel a čerstvé bylinky. Je to ukázka toho, jak může být zdánlivě jednoduchý produkt luxusní záležitostí.
Autor: L’Arpège
Asador Etxebarri (Atxondo, Španělsko): Tento podnik je postaven na návratu ke kořenům a absolutním ovládnutí grilu. Veškeré služby a pokrmy se točí kolem kouře a ohně, který dodává jedinečný charakter i těm nejjemnějším surovinám. Grilovaná oliheň ve vlastní barvě. Bittor Arginzoniz používá k přípravě této olihně speciální grilovací nůše. Oliheň je připravena s chirurgickou přesností tak, aby zůstala neuvěřitelně jemná, a je podávána s omáčkou z vlastního inkoustu a jemně zkaramelizovanou cibulí, což podtrhuje její přirozenou sladkost.
Autor: Asador Etxebarri
Steirereck (Vídeň, Rakousko): Restaurace vyniká moderním pojetím rakouské venkovské kuchyně. Služby jsou pověstné unikátním „chlebovým vozem“ a detailními kartičkami u každého chodu, které vysvětlují původ surovin. Led z včelího pylu a medu. Tento dezert je podáván na včelím vosku, což je pro Steirereck typický vizuální prvek. Jde o kombinaci osvěžující ledové tříště (granity) s intenzivní chutí včelího pylu, medu a citrusů. Restaurace tímto oslavuje rakouské včelařství a čistotu přírodních sladidel.
Autor: Steirereck
Schloss Schauenstein (Fürstenau, Švýcarsko): Usazená v historickém zámku, tato restaurace nabízí špičkový klasický servis v moderním hávu. Soustřeďuje se na vytříbenou estetiku a využití lokálních alpských produktů v jejich nejčistší formě. Srnčí hřbet s rakytníkem a červenou řepou. Andreas Caminada je proslulý svou estetickou precizností. Tento chod kombinuje dokonale připravenou zvěřinu z místních lesů s kyselostí rakytníku a zemitostí řepy, přičemž prezentace v hluboké misce s výraznou omáčkou je pro jeho styl typická.
Autor: Schloss Schauenstein
DiverXO (Madrid, Španělsko): Dabiz Muñoz zde vytváří „hedonistické šílenství“ plné barev a šokujících kombinací. Služby jsou nekonvenční, dynamické a jídlo je často servírováno na plátnech namísto talířů. „La Gula“: Galicijský humr a pavoučí krab. Dabiz Muñoz miluje kontrasty a chaos, který dává smysl. Na fotce vidíte humra připravovaného v tandooru (indické peci), podávaného s krabím masem a výrazným, téměř neonovým emulgovaným sosem. Součástí je často i jedlý „šperk“ na straně talíře.
Autor: DiverXO
Noma 2.0 (Kodaň, Dánsko): Průkopník nové severské kuchyně se zaměřuje na sezónnost rozdělenou do tří fází: oceán, rostliny a les. Servis je neformální, ale přitom extrémně profesionální a edukativní. Plody moře: Celý stůl v sezoně oceánu. Tato fotka zachycuje esenci Nomy – stůl plný malých misek, kde najdete vše od mořských ježků přes sušené řasy až po mušle svatého Jakuba. René Redzepi zde prezentuje „severský oceán“ v jeho nejčistší a nejdivočejší podobě.
Autor: Noma 2.0
Plénitude (Paříž, Francie): Tato restaurace se soustřeďuje primárně na omáčky, které považuje za duši jídla. Služba je zde komorní, elegantní a klade důraz na intimní prožitek z komplexních chutí v samém srdci Paříže. Červená parmice s omáčkou „Symphony“. Arnaud Donckele je králem omáček. Parmice je zde pouze nosičem pro neuvěřitelně komplexní emulzi z rybích kostí, bylinek a tajných ingrediencí, kterou číšník dolévá přímo před vámi z porcelánové konvičky.
Autor: Plénitude
Hiša Franko (Kobarid, Slovinsko): Ana Roš zde prezentuje divokou přírodu údolí Soča. Restaurace se zaměřuje na udržitelnost a úzký vztah s lokálními sběrači a pastýři, což se odráží v unikátním venkovském servisu. Kukuřičný chléb s uzeným morkem a jablkem. Ana Roš využívá suroviny ze svého okolí. Tento chod je variací na tradiční slovinské chutě – fermentovaný kukuřičný chléb je doplněn o bohatou, tučnou chuť uzeného morku a vyvážen svěžím pyré z jablek nebo horských plodů.
Autor: Hiša Franko
Restaurant Tim Raue (Berlín, Německo): Kombinuje asijské vlivy s německou precizností bez použití příloh jako brambory nebo rýže. Služby jsou moderní, metropolitní a zaměřené na intenzivní chuťové kontrasty. Humr s mangem a růžovým pepřem. Tim Raue se vyhýbá těžkým přílohám. Humr je zde prezentován s thajskou inspirací – sladké zralé mango, lehce pikantní růžový pepř a citrusová zálivka, která jídlu dodává neuvěřitelnou energii a lehkost.
Autor: Restaurant Tim Raue
Central (Lima, Peru): Central zkoumá peruánský ekosystém skrze nadmořské výšky. Služba je zaměřena na vědecko-kulinářskou expedici, kde host putuje od hlubin oceánu až po vrcholky And. „Extrémní výšky“: Kukuřice z And. Virgilio Martínez na této fotce ukazuje biodiverzitu Peru. Chod využívá různé odrůdy kukuřice pěstované ve výškách nad 3 000 metrů nad mořem, podávané v misce vystlané kukuřičnými listy a sušenými klasy pro autentický vizuální zážitek.
Autor: Central
Maido (Lima, Peru): Restaurace je symbolem kuchyně Nikkei, spojení peruánských surovin a japonských technik. Služby jsou srdečné a oslavují kulturní propojení obou světů. Mušle s gelem z limetky a chilli. Mistrovské dílo kuchyně Nikkei. Čerstvé mušle jsou podávány na ledu s typickým peruánským „leche de tigre“, ovšem upraveným japonskou technikou, aby vynikla jejich jemná textura. Barevnost a svěžest jsou zde klíčové.
Autor: Maido
Eleven Madison Park (New York, USA): Tato ikona přešla na čistě rostlinné menu, čímž redefinovala luxus. Služba je proslulá svou schopností přizpůsobit se každému přání hosta s neuvěřitelnou pozorností k detailu. Tento nápoj je koktejl Old Fashioned. Tradičně se připravuje z whisky (bourbon nebo rye), cukru, vody a bitters (aromatických bylinných extraktů). Podává se ve sklenici typu „rocks“ s velkou kostkou ledu, která pomalu taje a reguluje ředění drinku.
Autor: Eleven Madison Park
Per Se (New York, USA): Thomas Keller zde nabízí vrcholnou klasickou francouzskou školu. Restaurace se soustřeďuje na bezchybný, formální servis a suroviny té nejvyšší možné kvality bez opakování jakékoli ingredience v menu. „Oysters and Pearls“ (Ústřice a perly). Absolutní klasika Thomase Kellera, která se podává v jeho restauracích už desítky let. Jde o horký sabayon z perlového tapioky s pošírovanými ústřicemi a štědrou porcí kaviáru nahoře. Tento pokrm je definicí čistého, dekadentního luxusu v klasickém francouzském stylu. Amuse-bouche, což je drobný předkrm podávaný zdarma v restauracích vyšší kategorie pro potěšení chuti před hlavním chodem. Tento pokrm je navržen tak, aby se snědl na jedno sousto. Cílem je povzbudit chuť k jídlu a předvést kulinářské umění šéfkuchaře.
Autor: Radek David
Atomix (New York, USA): Malý, intimní prostor zaměřený na moderní korejskou kuchyni. Služba je velmi edukativní, ke každému chodu dostává host kartu s informacemi o tradici a technice přípravy. Tento pokrm zobrazuje prémiově připravenou hovězí svíčkovou, pravděpodobně ve stylu tataki nebo tenkého steaku.
Autor: Atomix
Quintonil (Mexico City, Mexiko): Restaurace se soustřeďuje na svěžest mexické zeleniny a bylinek. Služby jsou moderní a odrážejí energii Mexico City, přičemž kladou důraz na lokální komunitu a pěstitele. Krabí „tostada“ s limetkou a bylinkami. Lehkost a svěžest mexické zahrady. Tento chod využívá krabí maso z Cortézova moře, které je ochucené infuzovanými oleji a pokryté vrstvou čerstvých bylinek a jedlých květů. Je to vizuální oslava mexické biodiverzity.
Autor: Quintonil
Pujol (Mexico City, Mexiko): Slavná pro svou „Mole Madre“, omáčku, která zraje stovky dní. Služba je zde rituální, zaměřená na hluboké porozumění mexické historii a kulinářskému dědictví. Ikonický chod „Baby Corn“ (Baby kukuřice) z restaurace Pujol v Mexico City, kterou vede šéfkuchař Enrique Olvera. Tento pokrm je známý pro svou prezentaci a chuť.
Autor: Pujol
Boragó (Santiago, Chile): Rodolfo Guzmán se soustřeďuje na endemické suroviny z celého Chile. Služba je prezentována jako cesta skrze chilskou krajinu, využívající starodávné techniky původních obyvatel. Pokrm s názvem „Black Sheep“ připomíná černou ovci a je ikonickým prvkem jejich degustačního menu.
Autor: Boragó
SingleThread (Healdsburg, USA): Kombinace luxusního ubytování a restaurace v srdci Sonoma County. Služby jsou postaveny na japonské pohostinnosti omotenashi a pokrmy se mění podle mikrosezon na farmě. Zahrada v Sonomě: Předkrmy na mechu. Tento velkolepý začátek menu je poctou japonskému stylu kaiseki. Na dřevěném podnosu vystlaném mechem a květinami ze zahrady restaurace najdete desítky malých soust, z nichž každé reprezentuje konkrétní mikrosezónu na farmě v Kalifornii.
Autor: SingleThread
Odette (Singapur): Moderní francouzská kuchyně s asijskými akcenty v budově Národní galerie. Služba je laděna do pastelových tónů a je synonymem pro ženskou jemnost a eleganci na talíři. „Promenade à Singapour“ (Procházka Singapurem). Vizuálně nejněžnější pokrm výběru. Jde o kompozici z desítek druhů zeleniny, květin a bylinek od místních farmářů, která vypadá jako rozkvetlá louka. Služba u stolu doplňuje tento chod jemnou emulzí, která vše propojí.
Autor: Odette
Gaggan Anand (Bangkok, Thajsko): Restaurace známá svým menu složeným z emoji. Služba je rebelující, rock-and-rollová a bourá veškeré mýty o tom, jak má vypadat formální michelinské stolování. Emoji menu: „Lick it up“ (Olízni to). Tento chod nemá příbor. Hosté jsou vyzváni, aby olízli talíř, na kterém jsou z barevných pyré a omáček vytvořeny chuťové mapy (často s motivem loga kapely Kiss). Je to vrchol Gagganovy snahy o naprosté uvolnění atmosféry v michelinském světě.
Autor: Gaggan Anand
Sézanne (Tokio, Japonsko): V srdci Tokia nabízí špičkovou francouzskou kuchyni připravenou z nejlepších japonských ingrediencí. Služba je extrémně rafinovaná a soustředí se na tichý luxus a dokonalé párování vín. Pošírovaný humr s šampaňskou omáčkou. Francouzská elegance v japonském provedení. Humr je připraven s neuvěřitelnou technickou precizností, aby měl dokonalou texturu, a je podáván v bohaté, ale lehké pěně ze šampaňského. Je to ukázka tichého luxusu, na který se Sézanne specializuje.
Autor: Sézanne
Narisawa (Tokio, Japonsko): Šéfkuchař se věnuje filozofii „satoyama", tedy harmonii člověka a přírody. Služby jsou hluboce spirituální a jídla často připomínají lesní krajiny, včetně využití půdy nebo kůry.
Autor: Narisawa
Wolfgat (Paternoster, Jihoafrická republika): Soustřeďuje se na udržitelné sběračství přímo na pobřeží oceánu. Služba je velmi skromná, probíhá v historické chatě a klade důraz na čistý kontakt s divokou přírodou Afriky. Chod založený na divokém chřestu a pobřežní zeleni, podávaný na charakteristickém černém kameni, který odráží drsnou krásu jihoafrického pobřeží.
Autor: Wolfgat