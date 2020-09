Na grilu dělám i melouny, nebojte se využít jeho plnou kapacitu, říká kuchař

Pracujete ve vyhlášených podnicích. Jak to jde dohromady s kurzy grilování?

Celkem snadno. Právě díky grilování jsem se vlastně dostal k vaření. Už jako malý jsem měl rád indiánské knížky, čtení o trapperech (lovci na Divokém západě, pozn. red.). Dva divoši od Ernesta Thompsona Setona mě provázeli celým dětstvím, proto jsme s kamarády zkoušeli různé věci. Pečení v hlíně, na kamenech a podobně. Mělo to na mě tak velký vliv, že jsem se rozhodl stát kuchařem. Jsem původem z Valašského Meziříčí, pak jsme bydleli v Uherském Hradišti. V roce 1993 jsem v rámci výměnného pobytu odešel na hotelovou školu v Altmünsteru poblíž Gmundenu v Horním Rakousku. Na ní byl zcela odlišný přístup. Bylo to mnohem tvrdší. Zatímco u nás je člověk ve škole pořád braný jako student, tam se s vámi už od těch patnácti nakládá jako se zaměstnancem, což v praxi znamená, že pokud nejste ve škole, která byla i v sobotu, pak máte praxi třeba v hotelu. Žádné prázdniny! Prostě jen čtyři týdny dovolené, jako ostatní zaměstnanci.