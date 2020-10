Chleba se nepřejí, svůj den slaví právem. A stále častěji ho pečeme doma

Že na něj budete mít dost času, to už jsme psali na jaře. Vzhledem k tomu, jak se zkracuje den, a k omezeným možnostem, jak trávit volný čas, to teď platí dvojnásob. Využijte toho a naučte se péci chleba, udělá vám to radost. Časem budete brát jako pozitivum, že jste ten čas smysluplně využili. Ve shrnujícícm článku najdete maximum praktických rad, jak na to.