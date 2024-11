Lžička medu po ránu povzbudí, dodá hořčík, posílí imunitu i pomůže hubnout

Stačí lžička medu do vlažné vody a máte blahodárný nápoj, který vám pozlatí začátek dne, posílí imunitní systém a jen tak mimochodem pomůže shodit pár nadbytečných kil. Med zkrátka není jen sladidlo do čaje – je to poklad, který si zaslouží vaši pozornost. A úplně stačí udělat si z něj ráno takzvanou medovou vodu.