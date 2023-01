Blahodárný med je dostupnou superpotravinou, která vás nadopuje vitaminy

Med je sperpotravina, kterou bychom měli určitě zařadit do jídelníčku. Konzumovat ho můžeme jen tak nebo ho zakomponovat do sladkých i slaných pokrmů, níže najdete hned několik receptů. Kde se med bere, jak s ním pracovat a co všechno z něj dokážeme připravit?