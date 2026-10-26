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Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci

Martina Čermáková
MasterChef Polsko, Kristína Nemčková, říjen 2026

MasterChef Polsko, Kristína Nemčková, říjen 2026 | foto: instagram.com/masterchef_tvn

Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny
Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny
MasterChef Polsko, Kristína Nemčková, říjen 2026
Kristína s kolegy v londýnské restauraci Story. S odstupem času tvrdí, že právě...
31 fotografií
Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík z Olomouce viděl v Kristíně Nemčkové obrovský potenciál. A nemýlil se. Dnes je Kristíně pětadvacet a po kotníky jí sahá málokterý profík z naší malé české kotlinky. Londýnský dril jí prý dal nejvíc.

Teď v říjnu měli diváci polské televize TVN možnost Kristínu vidět v jedné z epizod MasterChef Polsko – vedla jeden z týmů soutěžících a reprezentovala českou kuchyni.

Ukrajinské pokrmy připravoval se svým týmem vítěz ukrajinského MasterChefa Jevhen Klopotěnko, Grzegorz Zawierucha, vítěz polské verze. Ale právě Kristínin holčičí tým tuto společnou slovanskou výzvu nakonec vyhrál.

MasterChefka Kristína znovu na místě činu

MasterChef Polsko, Kristína Nemčková, říjen 2026
Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny
Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny
MasterChef Polsko, Kristína Nemčková, říjen 2026
31 fotografií

V této souvislosti nešlo Kristíně výše zmíněný videorozhovor po letech nepřipomenout – už tehdy byla nepřehlédnutelným úkazem: mladičká, ale velmi talentovaná a přesto pokorná. S jasným tahem na branku, obrovskou pílí a nezlomnou vůlí. Kristína na tehdejší rozhovor pro iDNES – s nímž si lze její tehdejší úspěch připomenout – dodnes vzpomíná s úsměvem.

„Mohu prozradit, že se konal hned druhý den brzy ráno po odvysílání finále MasterChefa, které jsem v roce 2019 vyhrála. Se soutěžícími jsme se už během natáčení domluvili, že vítěz uspořádá party v den vysílání finále a společně se na něj podíváme v televizi. Já svůj slib dodržela a party se konala u nás doma. Dorazilo přibližně 50 lidí, mimo účastníků i členové štábu a poroty. Mezi nimi i Přemek Forejt. Ráno tedy bylo opravdu těžké dorazit na váš rozhovor,“ přiznává po letech.

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Podařilo se vám stavět na tom, co u vás Přemek tenkrát vyzdvihoval? Tedy chuť se učit, pokoru a vědomí, že na stůl má přijít jen dokonalé jídlo?
Chuť učit se mám od dětství a naštěstí mě nepřešla. Už jako dítě jsem si dala za cíl být tou nejlepší kuchařkou, jakou dokážu být, a udělat pro to maximum. Talent nestačí. Chtěla jsem a stále se chci vzdělávat v tomto oboru a spokojím se jen s dokonalým výsledkem svého snažení. Přitom stojím nohama na zemi, uvědomuji si náročnost kuchařské profese a věřím, že mi vedle zdravého sebevědomí nechybí ani pokora. Přemek, ale také porotci a skvělí šéfkuchaři – Honza Punčochář a Radek Kašpárek ve mně tento potenciál viděli. A doufám, že jim i sedm let po vítězství dělám dobrou reklamu.

13. června 2019

Rozstřel

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Jaké to bylo vést v polské verzi soutěže MasterChef jeden ze soutěžních týmů při přípravě české kuchyně?
Spolu se mnou dorazili i vítězové MasterChefa z Ukrajiny a Polska a každý z nás se stal lídrem skupiny čtyř soutěžících, se kterými připravil pokrmy reprezentující jejich kuchyni. Můj čistě dívčí tým připravil jako předkrm bramborovou placku (lokši) s konfitovaným pstruhem, jablky a koprem a jako hlavní chod kachní prsa s redukovanou omáčkou, dušeným červeným zelím a bramborovými noky. Porota složená z polských šéfkuchařů, z nichž jeden je držitelem michelinského ocenění, rozhodla, že naše jídlo bylo nejlepší. A vyhrály jsme.

Gratuluji! Jaké bylo natáčení a vaše pocity z něj, když pořad znáte i jako soutěžící. Viděla jste tam nějaký výrazný talent?
Návrat do televizní kuchyně, tedy do obrovského studia s desítkami kamer a početným štábem, byl pro mě příjemný a své účinkování jsem si opravdu užila. Došlo mi také, jak velký kus profesní cesty jsem od svého vítězství urazila. Koncept MasterChefa v Polsku je stejný jako u nás, a moc dobře jsem věděla, jak se soutěžící cítí – a snažila jsem se je vést tak, aby bez zbytečného stresu připravily skvělá jídla.

Naučila jsem je dokonce techniku fat rendering, tedy pomalého vypékání tuku, která se používá při minutkové přípravě kachních prsou. Díky ní získáte křupavou kůži a šťavnaté maso. Všechny čtyři soutěžící v mém týmu byly moc šikovné a bavilo mě především to, jak se zajímaly o moje tipy a rady. Byly otevřené novým informacím, chtěly se dozvědět co nejvíce a naučit se něco nového. To někdy bývá problém, když kuchaře přeroste jeho vlastní ego. Co se v soutěži rozhodně nemění, je nadšení a soutěživost.

Vy jste vyhrála jako sedmnáctiletá amatérka, a vaší první štací po soutěží byl Londýn, podobně jako u Přemka Forejta, který tam také působil.
Hned po vítězství mě čekala maturita a potom rozhodování, co dál. Mým snem bylo studium na mezinárodně uznávaném kulinářském institutu Le Cordon Bleu, jen mě ve výběru brzdila cena studia – protože školné stojí přibližně 50 tisíc liber, což je téměř 1,5 milionu korun. To by výhra v soutěži zdaleka nepokryla – v roce 2019 činila po zdanění něco málo přes 400 tisíc korun. Proto jsem s rodinou na vlastní náklady vydala svou první a zatím jedinou kuchařskou knihu #UPGRADE, jejímž prodejem jsem si na školu Le Cordon Bleu vydělala.

Kristína s kolegy v londýnské restauraci Story. S odstupem času tvrdí, že právě...
MasterChef, Kristína Nemčková, říjen 2026, Geranium

Vlevo Kristína se svými kolegy v londýnské restauraci Story, vpravo v Geraniu v Kodani.

Co vám přinesla škola Le Cordon Bleu London a co následná praxe v restauraci Story?
Londýn byl pro mě splněným snem, ale také zatím nejtěžší zkouškou v mém životě. Na škole jsem studovala hned dva obory najednou, kuchařinu a cukrařinu, a získala diplom Grand Diplôme, který mi otevřel dveře do profesionální kuchyně. Hned po škole jsem tak mohla nastoupit do michelinské restaurace Story, a to byl skutečný křest ohněm. Vše, co se říká o londýnském kuchařském drilu, jsem zažila na vlastní kůži. Brečela jsem cestou do práce i z práce. Zvyknout si na šestnáctihodinové směny šest dní v týdnu bylo náročné, ale nechtěla jsem se vzdát. Trvalo přibližně tři měsíce, než jsem se dostala do zavedeného pracovního systému a zvykla si na nedostatek spánku a odpočinku.

Až po několika měsících mě kolegové začali přijímat a přestali se vysmívat nálepce „MasterChef“ a já se v hierarchii kuchyně posunula na pozici Chef de Partie. Tuto zkušenost dodnes považuji za jednu z nejvíce formujících a jsem ráda, že jsem v ní obstála.

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Stále platí, že jako host jste ve Story nikdy nejedla?
Ve Story jsem jako host sice nikdy nejedla, ale jednotlivé chody jsem samozřejmě ochutnala. Tento zážitek jsem však dopřála své mamince, která restauraci navštívila jako host a já ji obsluhovala. Byla nadšená.

Obrovskou školou pro vás musel být i pobyt v Dánsku...
Po roce a půl v Londýně jsem dospěla k rozhodnutí posunout se dál a získat nové zkušenosti. Dánsko, konkrétně Kodaň, je proslulé vysokou úrovní gastronomie a v posledních letech udává směr celému oboru. Když mi přišla nabídka do Gerania, tříhvězdičkové michelinské restaurace, která patří mezi nejlepší na světě, nebylo proč váhat.

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Neměla jste obavy, že to může být ještě drsnější?
Po restauraci Story, držitelce dvou michelinských hvězd, jsem opravdu čekala ještě větší dril, ale opak byl pravdou. V podniku se 45 místy pro hosty, pracuje na směně přibližně 20 kuchařů, přípravy probíhají jako na běžícím pásu v dobře fungující továrně. A péče o zaměstnance je nadstandardní: každý den nás v šatně čekaly vyprané a vyžehlené rondony, den začínal společnou snídaní a poradou, při které jsme si rozdělili úkoly, a během dne byli dva kolegové pověřeni přípravou jídla pro zaměstnance. A i když směny byly stejně dlouhé jako ve Story, měl můj pracovní týden jen čtyři dny. Zůstával tak prostor na osobní život, odpočinek a koníčky.

Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny
Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny

Ve filipínské Manile začala Kristína se svým přítelem budovat fine diningovou restauraci Lume.

Takže něco jako splněný sen?
V Geraniu jsem se vypracovala na pozici zástupkyně šéfkuchaře, tedy pozici Sous Chefa. A možná vás překvapí, co teď řeknu, ale po čase jsem se začala nudit a chyběl mi ten známý kuchařský adrenalin. Ve svých 23 letech jsem stále toužila po dalších zkušenostech, a tak jsem přijala nabídku podílet se na otevření nové restaurace ve filipínské Manile, kde mi majitel dal téměř volnou ruku.

Jak dlouho už jste v Manile?
Přestěhovala jsem se do Manily před dvěma lety a společně se svým přítelem Ricardem, který je také šéfkuchařem, jsme tu začali úplně od nuly. Máme prostor, s designéry jsme vytvořili koncept, nechali vyrobit nábytek v Japonsku a věnovali spoustu času vývoji nádobí, které pro nás vyráběli na různých místech světa. Otevřeli jsme testovací kuchyň a vytvořili menu, které aktuálně testujeme. Nyní jsme ve fázi, kdy koordinujeme stavební práce, dolaďujeme recepty jednotlivých jídel a nastavujeme procesy tak, aby byl budoucí provoz restaurace funkční a efektivní. V tuto chvíli záleží především na stavební firmě, která dokončuje přestavbu prostor.

Kdy je tedy v plánu otevření vaší fine diningové restaurace Lume a na co se nejvíc těšíte?
Bohužel jsme v lokalitě, kde stavební práce i potřebná povolení zabírají mnohem více času, než jsme očekávali. Mrzí nás, že se termín kolaudace stále posouvá. Věříme však, že restauraci otevřeme na jaře 2027. Těším se především na ostrý provoz, který nás bude neustále držet v napětí, máme opravdu velká očekávání. Podobný koncept fine diningové restaurace, jaký připravujeme s Lume, v Manile zatím nemá konkurenci. A jako všechno nové s sebou nese i riziko, zda uspěje. Ale hlavně bychom po dvou letech příprav už rádi stáli v kuchyni a obsluhovali první hosty. Na to se těším nejvíc.

Můžete prozradit, co bude v Lume tzv. „signature dish“?
Naše degustační menu bude mít několik chodů a mohu prozradit, že vychází z našich zkušeností, ale projeví se v něm i náš původ. Například na přivítanou budeme podávat kváskový chléb s kmínem, který znám z domova. Dalším chodem inspirovaným mým domovem budou pirohy. Více zatím neprozradím...

Vaříte si pro sebe/pro přátele nebo přímo v restauraci i něco dalšího z naší česko-slovenské kuchyně?
Ráda připravuji pro kolegy naše moravské buchty nebo kváskový chléb. Dělala jsem to v Londýně, v Kodani, a dělám to i tady v Manile. Relativně často dělám kuře na paprice s haluškami nebo segedínský guláš. Můj přítel pochází z Brazílie, a když připravujeme jídlo pro sebe, své známé nebo kolegy, je to takový mezinárodní mix, ve kterém nesmí chybět maso, rýže a čerstvý salát.

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Chybí vám, že si nemůžete na něco českého jen tak zajít ? Co si dáte nejradši, když přijedete domů?
Při návštěvě Prahy nikdy nevynechám restauraci U Kalendů. Moc mi tam chutná jejich toast s kuřecími srdíčky, ale i další jídla. Těším se také na babiččiny brynzové pirohy či máminy lasagne. Což není jen o jídle. Ale právě jídlo je u nás doma vždy důvodem, proč si všichni sedneme k jednomu stolu. Proto se ale ještě víc než na samotné jídlo těším na rodinu.

Máte jasno, jak dlouho chcete sbírat zkušenosti po světě?
V této chvíli je těžké na tuto otázku odpovědět – otevření restaurace se nám stále posouvá a já bych v ní po otevření samozřejmě nějakou dobu ráda působila. Nedokážu odhadnout, kolik času tomu budu chtít věnovat a jak dlouho ještě zůstanu v Manile. Upřímně, jako město mi vůbec nepřirostla k srdci. Zdejší podnebí, časté deště a teploty, které někdy přesahují 40 °C, neumožňují trávit delší čas venku, a to mi oproti domovu dost chybí.

Těšíte se ale, jestli projekt uspěje...
Nebudu tajit, že naším cílem je získat michelinské ocenění. V Asii se na něj klade opravdu velký důraz, má vliv i na gastronomický turismus a majitel od nás očekává takovou kvalitu, která bude hodná michelinského ocenění. Teď prostě věnuji veškerou energii projektu Lume a nerada bych si stanovovala další cíle. Vše ukáže čas. Tak nám držte palce!

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