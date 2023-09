Cvrček v dortu je hnus, namítla Joy z MasterChefa. Do pečení se pustila

Špičková cukrařina je tvrdá dřina a v dalším kole výzev soutěže MasterChef Česko si to ve středu večer vyzkoušeli její finalisté právě pod vedením a ostřížím zrakem mladé a tak trochu jiné brněnské cukrářky.

Nejprve je ovšem překvapila kombinace dvou objektů schovaných pod bedýnkou na jejich pracovních stolech. Ležel tam totiž fén a pod mističkou schovaní živí cvrčci – souvislost se jim tedy hledala dost obtížně. A už vůbec by si netipli, že se bude jednat o sladkou výzvu. Cvrčci totiž byli součástí Šárčina mechového dortu s nádhernou lesklou glazurou – proto se mu říká mirror glazovaný – i křupavou vrstvou ze cvrčků či ruličkami mangového želé.

„Přestože se jedná o jednu z nejzářivějších hvězd na českém gastronomickém nebi, začala jako samouk stejně jako vy. Vypracovala se od píky až na samotný vrchol. Tím pádem může být vám všem inspirací,“ představil ji Jan Punčochář. „To je úplně ujetý,“ vypadlo mimo jiné z Joy, když Šárka Divácká svůj ne úplně obvyklý dort představovala. „Cvrčci? Mají nějaký bakterie, lítaj do hovínky, ne? To je hnus. V Nigérii prostě hmyzy nejíme,“ dodala.

„Ježíš, to je dobrý,“ ozývalo se při ochutnávání, protože Šárčin dort byl prý trochu sladký, trochu slaný a trochu kyselý. „Asi si budu furt pamatovat chuť toho dortu, byl boží,“ rozplývala se Žaneta. A podle Petra vůbec nebylo poznat, že v dortu jsou cvrčci – pokud by to člověk nevěděl, nenapadlo by ho to.

Mechový dort se zrcadlovou glazurou od Šárky Divácké, cukrářky z Brna.

Šárka Divácká také soutěžícím vysvětlila, že fén, který mají na stole, budou potřebovat k rozfoukání dvou barev glazur, které se na dort nalijí – právě to na něm vytvoří zajímavou pavučinovou kresbu. K pečení od ní dostali i podrobný návod a spoustu dobře míněných a návodných rad. Úkol totiž zněl naprosto jasně – upéct přesnou repliku Šárčina dortu, což soutěžní pole rozdělilo na ty, co pečou a rádi, a na ty, pro které je sladké pečení španělská vesnice.

Není tedy divu, že porotci nakonec ochutnali jen tři povedené kousky, které najdete i ve fotogalerii. Ty nepovedené dorty totiž nebyly pěkné ani na pohled, takže ochutnávání už by ani nemělo smysl. Nejlépe si s úkolem poradila Anička, vláčný a dokonale prolitý korpus jejího dortu ocenili porotci i profi cukrářka. Balkon si za svůj výkon zasloužily i Martina a Žaneta.

Náhlá smrt rozhodla o černých zástěrách

Ostatní čekal obávaný chuťový test naslepo ve formě náhlé smrti, kdy stačí jedna chyba a daný soutěžící jde do vyřazovací výzvy. Tentokrát šlo o suroviny používané na přípravu dezertů, což bylo handicapem třeba pro Joy, která sladké nepeče ani nejí.

K testu si porota přizvala Aničku jako vítězku cukrářské výzvy a právě ona vybírala, co kdo ochutná. S vědomím, že část kolegů má možnost se zachránit a čtyři půjdou do vyřazovací výzvy. Adam nepoznal podle chuti datle, Joy nugát, Petra syrovou dýni a Zdeněk mango. V jeho případě se nebylo čemu divit, už při pečení dortu říkal, že mu není dobře a moc nevnímá chuť.

Nicméně soutěž je soutěž, takže tito čtyři museli obléci černé zástěry a jít do třetí výzvy, vyřazovací. V té si porotci vyzkoušeli kreativitu zbylých čtyřech soutěžících. Gloš skrýval čokoládového zajíce, ale o další sladké pečení nešlo – museli totiž připravit slaný chod. Takový, kde bude hrát roli čokoláda.

Pokrm s čokoládou od Joy, Adama a Petry. Ten od Joy byl jednoznačně nejpovedenější.

Zdeněk sáhl po zvěřině, protože ji má opravdu rád. Petra se rozhodla pro hovězí po burgunsku, ale našla v nabídce jen jelena, nicméně u omáčky zůstala. Adam – se spoustou zeleniny a koření na stole – pro mix veganských receptů, které už dělal, takže nedokázal tak úplně vysvětlit, co vlastně připravuje. Joy vsadila na mleté maso a kromě jiných koření i na uzenou papriku, s níž prý člověk nikdy nic nezkazí. A dala do vaření maximum.

Radek Kašpárek poznamenal, že by jednoznačně použil čokoládu hořkou. Podle Jana Punčocháře je ovšem jádro pudla v něčem jiném: „Vždycky záleží, kolik tam té čokolády dáš. Musí se to používat jako koření.“

Soutěžící samozřejmě byli ve stresu z obavy z vypadnutí a ještě pod časovým tlakem, na vaření měli hodinu. Petra zvěřinu připravila skvěle, jen omáčka byla dost hustá. I tak to stačilo. Adam zariskoval s omáčkou mrkve, limetky a čokolády, k tomu přidal křupavou cizrnu a asijský salát s pohankou. A vyplatilo se, i když omáčka mohla být podle poroty slanější.

Zdeňkovi se vaření s čokoládou vymstilo a musel soutěž opustit.

Když předložil svůj pokrm porotě Zdeněk, usadili ho s tím, že jim neservíruje divočáka, jak se domnívá, ale hovězí svíčkovou. Pro Zdeňka, který je myslivec, to byl pěkný trapas. Stejně jako fakt, že maso vysušil a omáčku měl hořkou, nespálil ji, ale přehnal to s čokoládou. Joy poté porotě podávala štiplavé masové ragú na kokosové rýži se salátem z červené cibule, a bylo to prý zatím její nejlepší jídlo v soutěži a opravdové překvapení.

Soutěž tedy nakonec musel opustit Zdeněk, který to učinil s pokorou. Nasekal prostě chyby, kterých sice může litovat, ale asi je v danou chvíli nedokázal ukočírovat. Každý někdy máme slabší chvilky, kdy nás něco zradí.