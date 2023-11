Langoš s brynzou dokázal v Masterchefovi posunout tři amatéry blíž k finále

Když venkovní výzva, tak po týmech – tentokrát tedy pro tři týmy po třech členech. Jedním kapitánem se toužil stát Honza, druhým Adam a třetím Mára. Spoluhráče si vybírali vzájemně a byli přitom k sobě velkorysí: handicapovanému Adamovi s popálenou rukou přiřadil Honza silného Kubu a Péťu, Adam Márovi Petru a Lucku, a Mára Honzovi Terku a Aničku.

Každý tým současně vyfasoval barel s trvanlivými surovinami, které musely tvořit základ jejich jídla. Pak ještě švýcarské nožíky, ešusy, kotlík a k dispozici měli oheň. Ostatní už bylo na nich – v polních podmínkách museli za pouhou hodinu uvařit jídlo hodné soutěže Masterchef. S vědomím, že nejhorší tým jde rovnou do příštího vyřazovacího kola.

Honzovu vínovému týmu přišlo jako super posilující jídlo na vodu silná bramboračka se základem na chorizu, s pošírovaným vejcem. Mára se rozhodl vycházet z klobásek, kečupu a okurky, které vytáhl z barelu; k tomu čočku na kyselo, ztracené vajíčko a krutony natrhané ze střídky chleba. Adam se svým týmem vymyslel rovnou tři recepty, z nichž vyhrála zelňačka a bramboráčky. Adam prý byl zatím asi nejšílenějším, ale funkčním kapitánem – vedl si i podle porotců skvěle. Dokázal tým zorganizovat, komunikovali spolu i ochutnávali.

Čočku na kyselo od šedého týmu si porota představovala líp dochucenou, i v polních podmínkách. Na zelňačce růžových si pochutnali, ale chyběla jim kyselost, skvělá byla příloha v podobě bramboráčků s cibulkou. Adamův tým to lehce přepálil s přidáním švestek a medu, které polévce vzaly svěžest. Už to vypadalo, že Honzova kotlíková polévka, jak ji připravil s Terkou a Aničkou, nadchla porotu asi nejvíc… ale ani ona nebyla dokonalá – Radek Kašpárek ji označil za potěšenkovou – chuťově byla skvělá, i když to nebyla bramboračka. A potrápila je příprava pošírovaného vejce v polních podmínkách.

Po společné poradě porota vybrala jako nejlepší menu od Adama, Péti a Kuby, Nasednout do lodiček, odfrčet z kempu a chystat se na vyřazovací souboj musel šedý tým: Mára, Petra a Lucia. Vyřazování uvidí diváci Novy za týden.

Týmy Honzy a Adama se vzápětí musely v kempu pustit do dalšího vaření a pečení a zabojovat mezi sebou o přímý postup na balkon a tedy rovnou do finálové osmičky. Výzvou bylo připravit langoše hodné masterchefovské kuchyně, a to pro porotu i pro partu čtyřiceti vodáků z kempu.

Langoše pro 40 hladovců byly unikátní výzvou

„Pod tímto kotlíkem se skrývá legenda všech hladových oken. Každý z nás už ho někdy měl. A kdo říká že ne, ten na něj chodí potají doteď. Jedněmi je milován, druhými je věčně zatracován,“ uvedl Přemek Forejt dramaticky na scénu klasický langoš. S česnekem, kečupem a sýrem.

Udělejte si langoše doma, není nic jednoduššího.

1. září 2019

Když bylo jasné, že zrovna tento pokrm bude další výzvou, byl Honza hodně překvapený a Adam nadšený, protože podle něj jsou langoše nejlepší věc na světě. Maďarskou smaženou placku z kynutého těsta, která se rozšířila do okolních států a tedy i k nám, pak měly oba týmu posunout na vyšší úroveň. A nejen pro porotu, ale rovnou také pro již zmíněných čtyřicet hladových vodáckých krků. Hodinu měli na přípravu těsta a komponentů navrch, další hodinu v místní klubovně pak na smažení, kompletaci jídla a výdej vodákům.

Anička s Honzou museli langošovou výzvu dokončit sami. Terka, které při smažení langošů stříkl vařící olej do obličeje, musela do nemocnice.

„I nechutný jídla, když se vezmou za správnej konec, tak pak ve finále můžou být skvělý,“ nevzdával to Honza a do langošů se s Terkou i Aničkou (popálenou z milého dílu) vrhl do práce. Anička se pustila do přípravy těsta, Honza s Terkou do komponentů navrch – másla s konfitovaným česnekem na potření, místo klasického rajčatového kečupu na kečup z pečených paprik a škvarky. Původně chtěli sice přidat candáta, ale nechali si to od poroty rozmluvit. „Do vodáckého kempu prasárna sedí,“ radil Forejt. Nakonec tedy zkombinovali iberijský špek a romadúr.

Adam si moc přál vyhrát, takže si naplánovali s Kubou vepřovou trhačku a k tomu kysané zelí, ale opět jim to porota rozmluvila. Také by se to nedalo stihnout. Nechali si poradit a chystali navrch na langoše katův šleh, ale ani to zpočátku moc nešlo, takže to málem vzdali. I s těstem měli problémy.

Ty se nakonec nevyhnuly ani Honzovu týmu, kterému příprava i pečení langošů zprvu běžely jako po drátkách – pak ale při smažení stříkl Terce do obličeje vařící olej, těsně vedle oka. Museli ji odvézt do nemocnice, takže dokončení a servírování langošů už pak bylo jen na Aničce s Honzou. Zvládli to.

Adam s Kubou a Péťou nakonec hladovým vodákům k langošům naservírovali brynzovo-česnekovou omáčku a šťavnatou masovou směs. Honza s Terkou a Aničkou langoše potřeli přepuštěným máslem s česnekem a přidali kečup z pečených paprik, přeliv z romadúru a škvarky. Koukněte na úvodní video, jsou tam oba. A který byste si tipli, že u vodáků vyhrál?

Vodáci rozhodli, že langoš s masem je lepší, a nekompromisně poslali Honzu, Aničku i Terku do příští vyřazovací výzvy. Adamův čistě mužský tým je příště bude pozorovat z balkonu, protože své místo ve finálové osmičce má jisté. Zbylých šest finalistů si zabojuje v příští vyřazovací výzvě.