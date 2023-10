Pohlreichův cukrář sladil pro Masterchefa české chutě: mák a slivovici

I když dostanete do ruky recept a postup od profesionálního cukráře, není snadné dosáhnout stejného výsledku. Proto také byla tato výzva připravena v dalším kole soutěže Masterchef Česko 2023 jako vyřazovací.

Nicméně, než se mohli čtyři finalisté amatérské kulinářské soutěže v černých zástěrách začít prokousávat termíny jako je namalako či financiér – za dohledu špičkového cukráře Daniela Combiho původem z Itálie – museli nejdřív absolvovat první výzvu v masterchefovské kuchyni. A ve dvojicích.

Tak jako se v minulém kole proti sobě dvojice kuchařů utkaly v souboji o nejlepší street food – aby následně vymysleli a připravili nejlepší bagetu, kterou lze ochutnat v síti bageterií – tak tentokrát museli úzce spolupracovat.

Nejprve zjistili, jaké suroviny mají pod bedýnkou na své pracovní ploše – každému byla přiřazena jedna z národních kuchyní. A pak museli během 60 minut ve dvojicích vytvořit fúzi dvou kuchyní, jež do společného vaření přinesli.

„Fúze je spojování, sloučení alespoň dvou kuchyní z různých zemí. Budete vařit ve dvojicích s tím, koho máte po levici nebo po pravici,“ vysvětlil výzvu porotce Přemek Forejt. Navíc porota doslova spojila i kuchaře – porotci svázali vždy dvěma soutěžícím šátkem ruce, takže mohl každý používat jen jednu. „U fúzí je strašně jednoduché to podělat,“ dozvěděli se také od poroty. Spolu s radou, aby suroviny kombinovali s citem, jedna nesmí přebít druhou.

Překvapivé kombinace chutí zvládli je někteří

Péťa s Petrou kombinovali českou a indickou kuchyni, proto připravili kari založené na králíkovi na kmíně, se zadělávanou kedlubnou a cizrnou. A dopadlo to docela zdařile. Lucia s Marťou měly spojit Mexiko a Řecko, ale připravily tak překombinované jehněčí, že jejich šance na postup byla pryč.

Adam a Honza doslova bojovali s fúzí Itálie a Vietnamu. Od přípravy polévky minestrone šmrncnuté Vietnamem je porotci odradili už při vaření, tak to změnili na polévku pomodoro s rybou svatého Petra a houbami shimeji. Ale stejně to nebyla šťastná volba, respektive to prý působilo jako navoněná rajská omáčka. Stali se tak druhou dvojicí, která zamířila do vyřazovací výzvy.

V tomto díle se Anička opařila a Adam s Honzou zkazili polévku:

Mára s Aničkou spojovali Francii a Izrael a připravili holubí prsíčko s omáčkou ze šneků a přílohou z lilku. Porotě se líbilo čisté jednoduché naservírování, pouze to trochu přehnali s římským kmínem, ale jinak šlo o skvělou kombinaci dvou kuchyní. Oba si zasloužili balkon. A to se Anička při společném vaření opařila olejem a skončila v nemocnici s popáleninami druhého stupně.

Tereza s Kubou připravili skvělou fúzi turecké a maďarské kuchyně.

Tereza s Kubou se pustili do fúze Turecka s Maďarskem a za své jídlo by prý dali ruku do ohně. Připravili kotletu z mangalice, k tomu gratinované brambory s cuketou, omáčku z kořenové zeleniny, paprikové klobásy a římského kmínu. Až na humpolácky nakrájené a naservírované maso šlo o skvělé jídlo. A podle Radka Kašpárka prý na něm bylo chuťově znát, že ho připravili dva adepti na celkové vítězství.

Vyřazení Martiny zařídila replika dezertu

Šťastnější šestice finalistů zamířila s úlevou na balkon, už patřili do finálové devítky. Ľucia, Marťa, Adam a Honza zůstali pod balkonem. K jejich překvapení se na scéně objevil špičkový pražský cukrář Daniele Combi z cukrárny a pekárny Dolce Café Imperial spojené se Zdeňkem Pohlreichem – s dezertem, který připravil jen pro soutěž Masterchef a zkombinoval něm typicky české ingredience: mák, švestky a slivovici. A spojil je mj. s bílou čokoládou.

Šéfcukrář Dolce Café Imperial Daniele Combi a jeho dezert Made in Czech

Dezert nazval Made in Czech, protože obsahuje chutě, které poznal v Čechách. „Pečené švestky se slivovicí, krém se zakysanou smetanou, financiér (pečivo uprostřed dezertu) s mákem a mandlemi, dekorací z bílé čokolády a makovou zmrzlinou,“ popsal dezert česky, s italským přízvukem.

Špičková cukrařina je obdivuhodná. I porotce Danielův dezert nadchnul.

Nadšená byla jak porota, tak soutěžící v černých zástěrách, hlavně při ochutnávání. Když dostali 90 minut na vytvoření repliky Danielova dezertu, bylo to už horší, přestože dostali přesný recept i postup. Špičková moderní cukrařina totiž nikomu nic neodpustí, nesmíte udělat jedinou chybu.

To se nakonec vymstilo Martině, která přepekla makovou buchtičku s mandlemi a švestkami se slivovicí a také zapomněla přidat mák, kam měla, a už se to s ní vezlo. Všechny hotové dezerty porotci pečlivě hodnotili po vizuální i chuťové stránce, největší slovo měl samozřejmě Daniele. Pěl chválu na výkon Lucie, které se replika opravdu povedla. Honza s Adamem zřejmě postoupili na balkon s odřenýma ušima, Marťa ovšem zůstala dole. A to se jí složitý barevný mechový dort v předchozí cukrářské výzvě povedl. Soutěž musela opustit, ovšem s radostí, že si toho mohla tolik vyzkoušet.