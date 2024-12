Létající droždí, čáry s kynutím a vína jen cuc. Když kanoisté pečou vánočky

Oba muži soustředěně sledují video na telefonu. „Já to zamotám z pěti. Ne, ze šesti. A co, udělám to ze sedmi!“ rozhodne se Martin, že se nebude držet zpátky. Jeho bratr Petr zvolí umírněnější přístup.

Mohlo by se zdát, že účelem této reportáže je donutit dva lidi, kteří něco hodně dobře umějí, dělat něco, co neumějí, abychom se my, co neumíme dobře vůbec nic, cítili méně méněcenní. A přesně tak to i je. Ba ne, dělám si legraci. Ve skutečnosti máme skvělou příležitost sledovat, jak se dva špičkoví kanoisté dokážou popasovat s prostředím, ve kterém je voda maximálně ve dřezu, a jak dopadne jejich lítý boj s kváskem, troubou a chobotnicí z těsta.