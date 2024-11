Čočka z Tuzexu, lentilky s vorvaním tukem. Historik líčí gastronomii socialismu

Které jídlo či potravina z normalizace vám přirostly k srdci?

Jako většina dětí své generace jsem miloval dukátové buchtičky se šodó, respektive s vanilkovým krémem. Na rozdíl od současnosti jsem byl hubený. I u mě je za tou nostalgií hlavně to, že se při vzpomínání vracím do dětství nebo do mládí. A chutě či vůně nás tam dostanou spolehlivě. I Rakušané mají slabost pro retro debatu, rádi vzpomínají, co jedli jako malí. Jsou tam samozřejmě odlišnosti, ale i průniky.

Polotovar zvaný rekonstituované maso se strojově vyráběl rozřezáním masa na kousky, aby se následně zase složilo do plátků. Zpracovalo se tak méně kvalitní maso.