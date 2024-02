Pět praktických tipů Marie Kondo, jak doma ušetřit a ještě si to užít

Marie Kondo na pódiu na The New York Times Climate Forward Summit 2023 v září 2023. Udržitelnost je pro ni dnes tématem číslo jedna.

Marie Kondo má opravdu silný vztah k přírodě a životnímu prostředí, proto se se snaží co nejvíc o „low waste“ život, tzv. bez plýtvání a odpadu. Právě k tomu sdílela na svém blogu pár tipů, které přinášíme níže.

„Nástroje a postupy, díky kterým můžu snížit plýtvání, mi přinášejí radost. Nejsem dokonalá, pokud jde o udržitelný život, a stále se učím, ale těchto pět nástrojů mi pomáhá žít více vědomě,“ uvedla na svém blogu Kondo.

Marie Kondo využívá aktivní uhlí podobně jako její babička. Jak na čištění vzduchu v domácnosti, tak na filtraci vody na pití.

1. Očista domova za pomoci uhlíků

Jako první tip přináší očistu domova pomocí aktivního uhlí. Vzpomíná, jak ho měla doma rozmístěné v košících její babička, kterou ráda navštěvovala.

„Vždycky mi přišlo, že to vypadá stylově. Později jsem zjistila, že aktivní uhlí je přírodní čistič, a došlo mi, že ho babička používala k očistě vzduchu v pokoji, nejen jako dekoraci. Dnes to mám ve svém domě stejně jako moje babička a aktivní uhlí přidávám i do karafy s vodou na pití kvůli filtraci,“ radí Kondo.

Aktivní dřevěné uhlí čistí vzduch od toxinů a pachů a umístit ho můžete do lednice, šatníku, nrebo třeba do bot. Použité uhlí se mění každé tři měsíce a pak se dá upotřebit na zahradě. Buď ho lze přidat do kompostu nebo přímo zamíchat jeho kousky do půdy nebo do květináče. Rostlinám dodá minerály, substrátu dodá organickou hmotu a pomůže i alkalizaci čili odkyselení půdy.

Zbytky jídla Marie Kondo nedává do plastových krabiček, ale do mističek, které překryje kouskem lněného plátýnka. Pomoci si přitom můžete gumičkou, aby plátýnko pěkně přilehlo a jídlo ani v lednici neosychalo.

2. Miska a lněné plátýnko místo plastu

Všechno jídlo, které se hned nesní, Marie Kondo uschová pro další konzumaci. Co její dcery nedojedí u oběda, dají si pak k večeři nebo svačině.

Na ukládání zbytků jídla přitom nepoužívá plastové obaly, nýbrž misky, které – aby jídlo neoschlo – přikryje lněným plátýnkem. „Používám opakovaně použitelnou lněné plátýnko na zakrytí. Nejen, že je to funkční, ale taky to vypadá mnohem lépe než plast,“ doporučuje expertka.

Zbyly vám v kuchyni odřezky ze zeleniny, kterých je škoda na kompost? Udělejte z nich zeleninový vývar.

3. Všechno zužitkujte beze zbytku

Marie Kondo věří, že všichni jsme součástí celku a vše je propojeno. „To, jak se chováme k životnímu prostředí, nás přímo ovlivňuje, a naopak,“ je přesvědčena, že šetrné chování k životnímu prostředí se člověku vrátí.

Sama se proto snaží při vaření používat například kompletní kus zeleniny, zužitkovat všechno, jak odkrojky, tak i slupky. Plýtvání je pro ni nepředstavitelné. Ze zbytků zeleniny, které už při vaření nepoužije dále, pak jednou za týden dělá tradiční japonskou miso polévku.

Pečlivě si hlídejte trvanlivost potravin. Nejen v ledničce, ale i ve spíži.

4. Hlídejte si data spotřeby nejen v lednici

S narvanou lednicí je to úkol velmi těžký, proto je důležité udržovat ledničku přehlednou a nepřeplněnou. Jinak zjistíte, že část věcí, za které jste utratili spoustu peněz, prostě projde datem spotřeby, než si toho stačíte všimnout.

„Na ovoce a zeleninu používejte spodní zásuvky, jen by neměly přemrzat,“ radí Bára Borovská, který se organizaci domácností věnuje v Česku.

„První věc, kterou dělám, když pomáhám klientům s úklidem jejich kuchyně je, že zkontroluji data spotřeby na potravinách. Většinou toho bohužel hodně vyhodíme,“ popisuje úklidová guru a přidává radu, jak se s tímto problémem vypořádala u sebe doma: „Vzhledem k tomu, že v přeplněné lednici se člověk obtížně orientuje, snažím se tu svou udržovat asi ze třetiny prázdnou.“

Jednoduše je pak lépe vidět, co všechno v lednici je, a nestane se vám, že potravinu přehlédnete a později vyhodíte. S omezením plýtvání souvisí i další opatření, které Kondo doporučuje, a sice na každý nákup si přinést do obchodu vlastní tašku, kterou používáme opakovaně.

Obklopte se doma květinami. A pokud máte možnost odnést si je z nějaké akce, kde by se jinak vyhodily, využijte toho. Marie Kondo to tak dělá také.

5. Nakupujte lokálně a obklopte se krásou

Co můžete pořídit lokálně, pořiďte tak. Marie Kondo si pravidelně dělá radost květinami, které kupuje v lokálních květinářstvích, na farmách nebo si je sama natrhá v blízkosti svého domova. „Mít doma čerstvé květiny mi připomíná, že máme žít teď a tady a ocenit krásu tak, jak přichází,“ vysvětluje Marie.

A přibližuje, jak si květin sama váží a jak se k nim chová: „Často máme při natáčení štěstí na spoustu květin. Když večer dotočíme, s týmem si květiny rozdělíme a každý si část odnese domů. Pro tyto případy u sebe nosím znovupoužitelný nosič na květiny.“