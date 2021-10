Letošek mezi velké ročníky nevstoupí. Hrozny jsou zatím jako šťovík, říká vinař

Díky Marku Špalkovi a jeho bratrovi vyrábí rodina Špalkova sídlící v Novém Šaldorfu u Znojma vína už po třetí generaci. Může se pyšnit označením Nejlepší malé vinařství, jež získala v roce 2014. Nepatří naštěstí mezi zástupy moravských vinařů, kteří si myslí, že to dělají nejlíp. Jako mladí se vydali do Evropy na zaučenou. Jaké novinky na Moravu přinesli? Jak nový vítr přijal otec, jenž ve firmě nadále působí? Jak se hledá pokračovatel? A proč by pěkné víno z Moravy mělo stát víc než 200 korun? | foto: Anna Vavríková, MAFRA